नागपुर : फ्लैट बेचने का झांसा देकर दंपति ने व्यवसायी को लगाया चूना

नागपुर: नागपुर के इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में फ्लैट की खरीद-फरोख्त के नाम पर 51 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक दंपति ने फ्लैट बेचने का सौदा कर एक व्यवसायी से लाखों रुपये वसूल लिए, लेकिन न तो फ्लैट की रजिस्ट्री कराई और न ही रकम वापस की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इमामवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार, बैंक कॉलोनी निवासी 57 वर्षीय व्यवसायी खेमचंद रोचीदास बालवानी ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2019 में उन्होंने कैपिटल हाइट्स अपार्टमेंट स्थित फ्लैट नंबर 1201 खरीदने के लिए नितीन सुधाकर ढमके और उनकी पत्नी विद्या ढमके के साथ 1 करोड़ 20 लाख रुपये में सौदा किया था।
आरोप है कि दंपति ने विभिन्न कारण बताकर समय-समय पर शिकायतकर्ता से कुल 51 लाख रुपये ले लिए। इसके बावजूद फ्लैट की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं कराई गई। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि बाद में उक्त फ्लैट किसी अन्य डॉक्टर को बेच दिया गया, जबकि उनकी दी गई रकम भी वापस नहीं की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इमामवाड़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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