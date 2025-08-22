Published On : Fri, Aug 22nd, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में आइकॉन स्पा पर छापा, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

नागपुर पुलिस ने राणा प्रताप नगर स्थित आइकॉन स्पा एंड सैलून पर छापा, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़; दो महिलाएँ मुक्त, मैनेजर गिरफ्तार

नागपुर: ऑपरेशन शक्ति के तहत नागपुर पुलिस ने राणा प्रताप नगर के मंगल मूर्ति चौक स्थित श्री प्रसाद अपार्टमेंट में चल रहे आइकॉन स्पा एंड सैलून पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। यह कार्रवाई 21 अगस्त 2025 को अनैतिक मानव व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो महिलाओं को मुक्त कराया, जिन्हें कथित तौर पर देह व्यापार में धकेला गया था। स्पा के मैनेजर रंजीत रमेश हलदार (47), निवासी वर्धमान जिला, कोलकाता को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से ₹16,520 नकद भी बरामद किए।

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिलाओं को अधिक पैसे कमाने का लालच देकर स्पा में जगह उपलब्ध कराते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेलते थे।

Gold Rate
18 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /-
Gold 22 KT ₹ 93,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,15,400/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आरोपी पहचान:

  • गिरफ्तार: रंजीत रमेश हलदार, मैनेजर, आइकॉन स्पा एंड सैलून
  • फरार:
    1. गौरंग संतोष बिस्वास, मालिक, आइकॉन स्पा एंड सैलून
    2. जगदीश पाटिल, मैनेजर, आइकॉन स्पा एंड सैलून

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(2), 3(5) तथा अनैतिक मानव व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 के तहत मामला दर्ज किया है।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल के निर्देश और संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त आयुक्त (अपराध) वसंत पर्डेसी, डीसीपी (अपराध) राहुल मकनिकर और एसीपी अभिजीत पाटिल की देखरेख में की गई। अभियान का नेतृत्व पीआई राहुल शिरे ने किया, जिनके साथ पीएसआई शिवाजी ननवरे और स्टाफ में हेड कांस्टेबल लता गवई, आरती चव्हाण, प्रकाश माथनकर, किशोर ठाकरे, कुनाल बोधखे और चालक कमलेश क्षीरसागर शामिल थे।

फरार आरोपियों की तलाश जारी है और आगे की जांच शुरू है।

Advertisement
Advertisement