Published On : Mon, Jul 20th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

गोरेवाड़ा रोड पर लूट का विरोध करने पर ऑटो चालक की हत्या

6 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग हिरासत में
Watch Live News
Advertisement

नागपुर: मानकापुर थाना क्षेत्र में देर रात लूट की सनक एक खूनी वारदात में बदल गई। बाइक सवार बदमाशों ने पहले एक स्विगी डिलीवरी बॉय से लूटपाट की और इसके कुछ ही देर बाद लूट का विरोध करने पर एक ऑटो चालक की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाकर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने सबसे पहले गोरेवाड़ा-पेटसूर रोड पर एक स्विगी डिलीवरी बॉय को रोककर उसके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन व नकदी लूट ली। इसके बाद गिरोह ने आगे बढ़कर ऑटो चालक मोहम्मद कासिफ मोहम्मद रफीक और उनके साथी को निशाना बनाया, जो कैटरिंग का काम खत्म कर घर लौट रहे थे।

Gold Rate
July 20 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 42,400 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,100 /-
Silver/Kg ₹ 2,20,400/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

लूट का विरोध करने पर आरोपियों ने कासिफ पर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कासिफ को पुलिस पेट्रोलिंग टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस की कई टीमों ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया।

Advertisement

तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यश गांवड़े, नवीन उइके, सुलभ उर्फ राज ठाकुर, रोहित जगदाले, समीर उर्फ पाजी उइके और संजय उर्फ निलेश जोगी को गिरफ्तार किया। मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है।

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के साथ-साथ यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों का संबंध शहर की अन्य लूट और आपराधिक घटनाओं से तो नहीं है।

Advertisement
Watch LIVE TV
प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद! #NagpurNews #Crime #LoveAffair #police #NewsUpdate #attempttomurder

प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद! #NagpurNews #Crime #LoveAffair #police #NewsUpdate #attempttomurder

समृद्धि महामार्ग पर मौत का तांडव! #samruddhimahamarg #NagpurNews #RoadAccident #Accident #fire

समृद्धि महामार्ग पर मौत का तांडव! #samruddhimahamarg #NagpurNews #RoadAccident #Accident #fire

काली पट्टी बांधकर लोकतंत्र बचाने की मांग #NagpurNews #Democracy #CandleMarch #wangchuk #Congress

काली पट्टी बांधकर लोकतंत्र बचाने की मांग #NagpurNews #Democracy #CandleMarch #wangchuk #Congress

कबाड़ से छात्रों ने बनाई ईवी रेसिंग कार

कबाड़ से छात्रों ने बनाई ईवी रेसिंग कार

रामरक्षा पाठ को लेकर BJP vs Uddhav ठाकरे आमने-सामने #UddhavThackeray #BJP #RamRaksha #Amravati

रामरक्षा पाठ को लेकर BJP vs Uddhav ठाकरे आमने-सामने #UddhavThackeray #BJP #RamRaksha...

Nagpur Murder Case: सुपारी किलिंग में बड़ा खुलासा #NagpurNews #MurderCase #SupariKilling #CrimeNews

Nagpur Murder Case: सुपारी किलिंग में बड़ा खुलासा #NagpurNews #MurderCase #SupariKilling #CrimeNews

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges