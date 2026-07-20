गोरेवाड़ा रोड पर लूट का विरोध करने पर ऑटो चालक की हत्या

नागपुर: मानकापुर थाना क्षेत्र में देर रात लूट की सनक एक खूनी वारदात में बदल गई। बाइक सवार बदमाशों ने पहले एक स्विगी डिलीवरी बॉय से लूटपाट की और इसके कुछ ही देर बाद लूट का विरोध करने पर एक ऑटो चालक की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाकर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने सबसे पहले गोरेवाड़ा-पेटसूर रोड पर एक स्विगी डिलीवरी बॉय को रोककर उसके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन व नकदी लूट ली। इसके बाद गिरोह ने आगे बढ़कर ऑटो चालक मोहम्मद कासिफ मोहम्मद रफीक और उनके साथी को निशाना बनाया, जो कैटरिंग का काम खत्म कर घर लौट रहे थे।
लूट का विरोध करने पर आरोपियों ने कासिफ पर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कासिफ को पुलिस पेट्रोलिंग टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस की कई टीमों ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया।
तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यश गांवड़े, नवीन उइके, सुलभ उर्फ राज ठाकुर, रोहित जगदाले, समीर उर्फ पाजी उइके और संजय उर्फ निलेश जोगी को गिरफ्तार किया। मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के साथ-साथ यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों का संबंध शहर की अन्य लूट और आपराधिक घटनाओं से तो नहीं है।
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