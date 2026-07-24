Published On : Fri, Jul 24th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर: पति-पत्नी 7 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार

Watch Live News
Advertisement

नागपुर: शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यशोधरानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संघर्ष नगर स्थित उनके घर पर छापा मारकर 7.069 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.76 लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि संघर्ष नगर स्थित एक मकान से अवैध रूप से गांजे की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक की बोरी में छिपाकर रखा गया 7 किलो 69 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने मौके से जब्त कर लिया।

Gold Rate
July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-
Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,27,000/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोहम्मद सरफराज अख्तर अंसारी और उनकी पत्नी गोसिया परवीन सरफराज अंसारी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आर्थिक लाभ के लिए अपने घर से ही गांजे का अवैध कारोबार चला रहे थे।

यशोधरानगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

Advertisement

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के पास गांजा कहां से आता था और इसकी सप्लाई शहर में किन-किन लोगों तक की जा रही थी। मामले में नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

Advertisement
Watch LIVE TV
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

अमरावती में हेलमेट अभियान, चालान शुरू #vidarbhanews #amravati #newsupdate #maharashtra #vidarbha

अमरावती में हेलमेट अभियान, चालान शुरू #vidarbhanews #amravati #newsupdate #maharashtra #vidarbha

एयरलाइन में नौकरी का झांसा देकर ₹3.26 लाख की ऑनलाइन ठगी! #NagpurNews #CyberCrime #JobScam #news

एयरलाइन में नौकरी का झांसा देकर ₹3.26 लाख की ऑनलाइन ठगी! #NagpurNews...

सोलापुर में बंधित बहुजन आघाड़ी का प्रदर्शन #maharashtranews #solapur #newsupdate #maharashtra #news

सोलापुर में बंधित बहुजन आघाड़ी का प्रदर्शन #maharashtranews #solapur #newsupdate #maharashtra #news

नागपुर सेंट्रल जेल में बड़ा खुलासा! #NagpurNews #CentralJail #Drug #Charas #NDPS #CrimeNews #news

नागपुर सेंट्रल जेल में बड़ा खुलासा! #NagpurNews #CentralJail #Drug #Charas #NDPS #CrimeNews...

पुराने कसारा घाट में भूस्खलन का खतरा बढ़ा #maharashtranews #nashik #maharashtra #updatenews #news

पुराने कसारा घाट में भूस्खलन का खतरा बढ़ा #maharashtranews #nashik #maharashtra #updatenews...

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges