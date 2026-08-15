कर्तव्यनिष्ठेला सलाम…राष्ट्रपती पोलीस पदकांनी नागपूरच्या ‘या’ पाच पोलिसांचा होणार गौरव!

नागपूर : खाकी वर्दीतील प्रदीर्घ, निष्ठावान आणि उल्लेखनीय सेवेची दखल घेत स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर झालेल्या राष्ट्रपती पोलीस पदकांच्या यादीत नागपूरच्या पाच पोलिसांनी मानाचा तुरा रोवला आहे. पोलीस प्रशिक्षण केंद्रापासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि नागपूर शहर पोलीस दलापर्यंत विविध स्तरांवर कार्यरत असलेल्या या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय सन्मानासाठी समावेश झाला आहे.
डॉ. दिगंबर पांडुरंग प्रधान, प्रशांत राधाकृष्ण कुलकर्णी, अरुण पाटरूजी आत्राम, प्रदीप वसंतराव चौगावकर आणि राजकुमार यादव जनबंधू अशी पदकप्राप्त पोलिसांची नावे आहेत.
डॉ. दिगंबर पांडुरंग प्रधान हे पोलीस अधीक्षक म्हणून नागपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात कार्यरत आहेत. प्रशांत राधाकृष्ण कुलकर्णी हे पोलीस उपअधीक्षक असून नागपूर पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात उपप्राचार्य म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी दोघांनाही राष्ट्रपती पोलीस पदक जाहीर झाले आहे.
गडचिरोली येथे सहायक पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या अरुण पाटरूजी आत्राम यांच्याही सेवेला राष्ट्रपती पदकाची पावती मिळाली आहे. नागपूर पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील पोलीस निरीक्षक प्रदीप वसंतराव चौगावकर आणि नागपूर शहर पोलीस दलातील हवालदार राजकुमार यादव जनबंधू यांचीही या प्रतिष्ठेच्या सन्मानासाठी निवड झाली आहे.
पोलीस दलातील दीर्घकाळाची निष्कलंक सेवा, कर्तव्याप्रती असलेली निष्ठा, धाडसी कामगिरी आणि उत्कृष्ट योगदानाची दखल घेऊन राष्ट्रपती पोलीस पदके प्रदान केली जातात. त्यामुळे या पदकांना पोलीस दलात विशेष महत्त्व आहे.
यंदाच्या निवडीत नागपूरशी संबंधित पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश झाल्याने शहराच्या पोलीस यंत्रणेचा गौरव अधिक उंचावला आहे. प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्रातील अधिकारी असो, भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईची जबाबदारी सांभाळणारा वरिष्ठ अधिकारी असो किंवा प्रत्यक्ष मैदानात सेवा बजावणारा हवालदार—प्रत्येक स्तरावरील कर्तव्यनिष्ठेला मिळालेला हा सन्मान नागपूरसाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे.
स्वातंत्र्यदिन २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या पदकांमुळे नागपूरच्या पोलीस दलातील गुणवत्तापूर्ण आणि समर्पित सेवेवर राष्ट्रीय स्तरावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
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