Published On : Fri, Jun 19th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में 5 घरफोड़ियों का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच यूनिट-5 की बड़ी कार्रवाई, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा
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नागपुर : नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट-5 को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने भांडेवाड़ी, वाठोडा और पारडी थाना क्षेत्रों में हुई पांच घरफोड़ियों के मामलों का खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भांडेवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान आयुष उर्फ आमला नंदलाल गणवीर के रूप में हुई है, जो भांडेवाड़ी के हनुमान नगर क्षेत्र का निवासी है। आरोपी के खिलाफ भांडेवाड़ी, वाठोडा और पारडी थाना क्षेत्रों में घरफोड़ियों के कुल पांच मामले दर्ज हैं।

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तकनीकी जानकारी और मुखबिरों की मदद से गिरफ्तारी

वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। उसकी तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच यूनिट-5 की टीम ने तकनीकी जांच, निगरानी और गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उसका पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया।

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पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसकी मेडिकल जांच कराई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

अन्य मामलों के खुलासे की उम्मीद

क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पुलिस का मानना है कि उससे पूछताछ के दौरान अन्य चोरी और घरफोड़ियों के मामलों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल आरोपी को आगे की जांच और पूछताछ के लिए भांडेवाड़ी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

क्राइम ब्रांच की सतर्कता से सुलझे पांच मामले

क्राइम ब्रांच यूनिट-5 की इस कार्रवाई से भांडेवाड़ी, वाठोडा और पारडी थाना क्षेत्रों में दर्ज पांच घरफोड़ियों के मामलों का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने इसे संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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