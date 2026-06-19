नागपुरात ५ घरफोड्यांचा पर्दाफाश; पोलिसांना चकवा देणारा सराईत चोर अखेर जेरबंद

नागपूर : शहरातील भांडेवाडी, वाठोडा आणि पारडी पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत घडलेल्या पाच घरफोडी प्रकरणांचा उलगडा करण्यात नागपूर गुन्हे शाखेच्या युनिट-५ ला मोठे यश आले आहे. या कारवाईत अनेक दिवसांपासून फरार असलेल्या एका सराईत घरफोड्या आरोपीला अटक करण्यात आली असून, त्याच्याकडून आणखी गुन्ह्यांची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयुष उर्फ आमला नंदलाल गणवीर (रा. हनुमान नगर, भांडेवाडी) याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. आरोपीविरुद्ध भांडेवाडी, वाठोडा आणि पारडी पोलीस ठाण्यांमध्ये घरफोडीचे एकूण पाच गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हे केल्यानंतर तो सतत ठिकाणे बदलत पोलिसांना चकवा देत होता.
गुन्हे शाखेच्या युनिट-५ ने तांत्रिक माहिती, गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेली माहिती आणि स्थानिक पातळीवरील तपासाच्या आधारे आरोपीचा माग काढला. सापळा रचून त्याला अटक करण्यात आली. अटकेनंतर त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.
यानंतर आरोपीला पुढील चौकशी आणि कायदेशीर कारवाईसाठी भांडेवाडी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पोलिसांच्या मते, आरोपीची सखोल चौकशी केल्यास शहरातील इतर चोरी आणि घरफोडीच्या घटनांचाही उलगडा होण्याची शक्यता आहे.
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