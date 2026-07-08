नागपुरात 11 जुलैला ‘रहे ना रहे हम…’ या अजरामर गीतांची मैफल

नागपूर : हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज पार्श्वगायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले आणि सुमन कल्याणपूर यांनी अजरामर केलेल्या सदाबहार गीतांचा सुरेल ठेवा रसिकांसमोर उलगडणारा ‘रहे ना रहे हम…’ हा विशेष संगीत कार्यक्रम ११ जुलै रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे.
अरुणाई आणि सप्तक, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम कवी कुलगुरू कालिदास सभागृह, पर्सिस्टंट सिस्टिम्स, आयटी पार्क, गायत्री नगर, नागपूर येथे रंगणार आहे.
या मैफलीत सुरभी ढोमणे, रसिका बावडेकर, मुकुल पांडे आणि डॉ. निशिकांत लोखंडे हे गायक लता मंगेशकर, आशा भोसले आणि सुमन कल्याणपूर यांच्या गाजलेल्या गीतांना आपल्या आवाजातून उजाळा देणार आहेत. कार्यक्रमाचे संगीत संयोजन सचिन ढोमणे आणि सहकारी यांचे असून सूत्रसंचालन व निवेदन डॉ. मनोज सालपेकर करणार आहेत.
हिंदी चित्रपटसंगीताच्या सुवर्णकाळातील सदाबहार सुरांची मेजवानी अनुभवण्याची संधी या कार्यक्रमातून संगीतप्रेमींना मिळणार आहे. मात्र, हा कार्यक्रम ‘सप्तक’च्या सभासदांसाठीच आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली आहे.
5 मिनट का लोन बना ब्लैकमेलिंग का जाल #nagpurnews #crime #blackmail #fraud...
ओडिशा से नागपुर तक गांजा तस्करी का नेटवर्क बेनकाब ...#newsupdate #nagpurnews #breakingnews
स्मार्ट मीटर हटाकर कार्यालय पहुंचे उपभोक्ता #smartmeterscam #electricity #bills #maharashtranews
सोशल मीडिया पर नोटों की नुमाइश पड़ी भारी! #nagpurnews #crime #stolen #cash...
NAGPUR TODAY | TOP - 10 NEWS | 8 JULY 2026 #latestnews...
ऑटो चालक निकला शातिर लुटेरा! #nagpurnews #crime #loot #autorikshaw #accusedarrested