Published On : Thu, Jul 2nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात एमडी ड्रग्जविरोधात क्राइम ब्रांचची धडक कारवाई; दोघांना अटक, 1.40 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : शहरातील अमली पदार्थांच्या वाढत्या तस्करीविरोधात नागपूर गुन्हे शाखेच्या युनिट-2 ने मोठी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अंजुमन कॉलेज परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. आरोपींकडून 5 ग्रॅम एमडी ड्रग्जसह मोबाईल फोन आणि मोपेड असा एकूण 1 लाख 40 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

गुप्त माहितीच्या आधारे गुन्हे शाखेच्या पथकाने हल्दीराम मार्ग परिसरात सापळा रचला. पंचांसमक्ष झडती घेतल्यानंतर आरोपींकडून सुमारे 30 हजार रुपये किमतीचे 5 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले.

Gold Rate
July 02 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-
Silver/Kg ₹ 2,30,500/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या कारवाईत सचिन सुनील विश्वकर्मा आणि जोएब शहाबाज कुरेशी या दोघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या ताब्यातून दोन मोबाईल फोन आणि एक मोपेडही जप्त करण्यात आली.

या प्रकरणी दोघांविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान ‘गुप्ता’ नावाचा मुख्य ड्रग्ज पुरवठादार असल्याची माहिती समोर आली असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत.

Advertisement

या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून ड्रग्ज तस्करीच्या संपूर्ण नेटवर्कचा छडा लावण्यासाठी गुन्हे शाखा तपास करत आहे.

Advertisement
Watch LIVE TV
नागपुर में MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन #nagpurnews #md #drugs #tasker #crime #latestnews

नागपुर में MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन #nagpurnews #md #drugs...

होटल हेरिटेज में हाई-प्रोफाइल पार्टी पर छापा #nagpurnews #crime #hukka #newsupdate #avaidh

होटल हेरिटेज में हाई-प्रोफाइल पार्टी पर छापा #nagpurnews #crime #hukka #newsupdate #avaidh

वाठोडा में पुलिस बनकर ठगी ! #nagpurnews #crime #police #latestnews #fraud

वाठोडा में पुलिस बनकर ठगी ! #nagpurnews #crime #police #latestnews #fraud

स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रहार का आंदोलन #maharashtranews #smartmeter #andolan #electricitybill

स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रहार का आंदोलन #maharashtranews #smartmeter #andolan #electricitybill

1.53 करोड़ की शिवशाही बस बरामद #maharashtranews #crime #latestnews #accusedarrested #shivshahi #bus

1.53 करोड़ की शिवशाही बस बरामद #maharashtranews #crime #latestnews #accusedarrested #shivshahi #bus

Sehat ki baat - Nitin Shinde Episode - 7

Sehat ki baat - Nitin Shinde Episode - 7

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges