Published On : Thu, Jul 2nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात विजेच्या धक्क्याने वृद्ध महिलेचा मृत्यू; दोन तास रस्त्यावरच पडून राहिला मृतदेह!

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नागपूर : ताजबाग परिसरातील गौसिया कॉलनीमध्ये विजेच्या धक्क्याने 60 वर्षीय महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेनंतर महिलेचा मृतदेह तब्बल दोन तास रस्त्यावरच पडून राहिल्याने संतप्त नागरिकांनी प्रशासन, महापालिका आणि संबंधित ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ही घटना ताजबाग प्रभाग क्रमांक 30 मधील बीसा बाबा दर्गा परिसरात घडली. मृत महिलेची ओळख अफरोज अजीम खान (वय 60), रा. सक्करदरा अशी झाली आहे.

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स्थानिकांच्या माहितीनुसार, सीवर लाईनच्या कामादरम्यान स्ट्रीट लाईटची भूमिगत वीज केबल खराब झाली होती. मात्र, त्याची वेळेत दुरुस्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे केबलमध्ये वीजप्रवाह सुरू होता. याच वीजप्रवाहाच्या संपर्कात आल्याने अफरोज खान यांचा जागीच मृत्यू झाला.

घटनेनंतर नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. मात्र, बराच वेळ कोणताही अधिकारी घटनास्थळी पोहोचला नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. त्यामुळे मृतदेह सुमारे दोन तास रस्त्यावरच पडून राहिला. या प्रकारामुळे परिसरात तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.

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नागरिकांनी महापालिका आणि संबंधित ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे हा बळी गेल्याचा आरोप करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

घटनेची माहिती मिळताच सक्करदरा पोलिस आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक चौकशीत स्थानिकांनी केलेल्या निष्काळजीपणाच्या आरोपांचीही पडताळणी केली जात आहे.

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