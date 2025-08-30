गणेशोत्सव के दौरान परीक्षाएँ? क्या कॉलेज सरकार के आदेश को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं?

नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि गणेशोत्सव के दौरान कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सेंट विन्सेंट पल्लोटी कॉलेज ने छात्रों की परीक्षाएँ तय कर दी हैं।
छात्रों के अनुसार, उन्हें अचानक सूचना दी गई कि 2 सितम्बर 2025 से परीक्षाएँ शुरू होंगी, और इसके लिए मात्र 10 दिन पहले नोटिस दिया गया। इससे छात्रों में भारी तनाव और असंतोष फैल गया है।
छात्र संगठनों का कहना है कि यह निर्णय सरकारी आदेश का सीधा उल्लंघन है और छात्रों के साथ अन्याय है। “हमें पढ़ाई और परंपरा के बीच चुनने पर मजबूर किया जा रहा है, यह न केवल अनुचित है बल्कि हमारी आस्था और अधिकारों का भी अपमान है,” छात्रों ने कहा।
अब छात्र और संगठन सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर परीक्षाएँ स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि छात्रों का हित और त्योहार की सांस्कृतिक गरिमा बनी रहे।