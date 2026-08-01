नागपुर में चेन स्नैचर गैंग का आतंक, एक दिन में तीन वारदात

Advertisement

नागपुर: शहर में चेन स्नैचरों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। शनिवार को सक्करदरा, हुडकेश्वर और बेलतरोडी थाना क्षेत्रों में महज कुछ घंटों के भीतर महिलाओं को निशाना बनाकर तीन अलग-अलग चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया। तीनों मामलों में दो अज्ञात बदमाश काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस को घटनास्थलों के अहम सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

पहली वारदात सक्करदरा थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 3:40 बजे हुई। बस का इंतजार कर रही सुनीता जाधव के गले से दो बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र झपट लिया और मौके से फरार हो गए।

Gold Rate July 30 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /- Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /- Silver/Kg ₹ 2,18,100/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

इसके महज पांच मिनट बाद दूसरी घटना हुडकेश्वर थाना क्षेत्र के सूभेदार लेआउट में हुई। शीला पौणिकर पैदल अपने घर लौट रही थीं, तभी पीछे से आए दो बदमाशों ने उनके गले से करीब तीन तोले की सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए।

तीसरी वारदात रात करीब 10:30 बजे बेलतरोडी थाना क्षेत्र के बेसा चौक स्थित गौरी मिडास अपार्टमेंट के पास हुई। शालू ढवस अपनी बेटी और पड़ोसन के साथ टहलकर लौट रही थीं। तभी काले रंग की बाइक पर आए दो युवकों ने पीछे से उनका 10 ग्राम वजनी मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए।

Advertisement

तीनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। घटनास्थलों और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि तीनों वारदातों का तरीका और काले रंग की बाइक का इस्तेमाल एक ही गैंग की ओर इशारा करता है। फिलहाल आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

Advertisement

NagpurCrime : नागपुर में काली बाइक गैंग का आतंक; एक दिन में... Amravati: दर्यापुर के ज्वेलर्स में हथियारबंद डकैती #Amravati #jewellery #Robbery #Crime #Robbery Nagpur: Cotton Market की सद्गुरु सेल्स में भीषण आग #Nagpur #NagpurNews #FireAccident... Nagpur: हिस्ट्रीशीटर पुलिस कस्टडी से फरार #Nagpur #NagpurNews #HistorySheeter #PoliceCustody #Crime रोकड़े ज्वैलर्स ने पेश किया अपना नया ब्रांड लोगो #nagpur #nagpurnews #RokdeJewellers... Nagpur: बेलतरोडी रोड पर व्यक्ति का शव मिला #Nagpur #NagpurNews #PoliceInvestigation #CityNews

×