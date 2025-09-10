Video: नागपुर में व्यापारी को गोली मारकर लूट; बेजनबाग में सनसनी

नागपुर: जरीपटका थाना क्षेत्र के बेजनबाग इलाके में बुधवार रात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी पर गोली चलाकर करीब 4–5 लाख रुपये नकद लूट लिए। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

हमला:

जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी राजू दिपानी, निवासी मेकोसाबाग, बड़ी रकम लेकर जा रहे थे। तभी बाइक पर आए दो बदमाशों ने उन्हें रोका और बंदूक की नोक पर धमकाया। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें राजू दिपानी गंभीर रूप से घायल हो गए।

गंभीर हालत:

स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को तुरंत मैक्स हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना से इलाके के व्यापारियों और नागरिकों में भारी दहशत का माहौल है।

Gold Rate 10 Sept 2025 Gold 24 KT ₹ 1,09,600 /- Gold 22 KT ₹ 1,01,900 /- Silver/Kg ₹ 1,25,100/- Platinum ₹ 48,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पुलिस की कार्रवाई:

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे और जाँच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि आरोपियों ने वारदात से पहले व्यापारी की रेकी की थी।

पुलिस ने हत्या के प्रयास और सशस्त्र लूट का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में मैनहंट शुरू कर दिया है।