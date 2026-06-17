बीएसएनएल केबल चोरी गैंग का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएनएल की लाखों रुपये मूल्य की तांबे की केबल चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 85.98 लाख रुपये का माल बरामद किया गया है। पुलिस इस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है।
यह मामला लकड़गंज थाना क्षेत्र का है। वैष्णव देवी चौक से आंबेडकर चौक तक टेलीफोन सेवाएं अचानक बाधित होने के बाद बीएसएनएल अधिकारियों ने जांच की। जांच में पता चला कि मेनहोल के जरिए आरसीसी डक्ट में बिछाई गई तांबे की केबल चोरी कर ली गई है। चोरी गई केबल की कीमत करीब 13.77 लाख रुपये बताई गई है।
मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच यूनिट-3 को गुप्त सूचना मिली कि केबल चोरी करने वाले आरोपी भंडारा रोड की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर दिल्ली नंबर के एक आईसर ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक से चोरी की गई बीएसएनएल केबल, हायड्रा मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए।
पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरताज शाहिद हुसैन, परवेज खान, मोहम्मद राजा, अजय कुमार, दिनेश गुमान रजत, राजा बाबू राहिम, निखिलेश यादव, बलराम कश्यप और आकाश कुमार शामिल हैं।
आरोपियों के कब्जे से ट्रक, बीएसएनएल केबल के टुकड़े, हायड्रा वाहन और अन्य उपकरण सहित कुल 85 लाख 98 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार यह एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह है, जो विभिन्न राज्यों में केबल चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह का कथित सरगना सरताज शाहिद हुसैन बताया जा रहा है, जो दिल्ली का निवासी है। सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए लकड़गंज पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
नागपुर पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़े केबल चोरी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की जांच में गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।
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