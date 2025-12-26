नागपुर: बैचलर पार्टी में युवक की मौत, डॉक्टर मित्र समेत 11 पर लापरवाही का मामला दर्ज

नागपुर: पाटणसावंगी स्थित ‘एनजे’ (NJ) फार्म हाउस में आयोजित एक बैचलर पार्टी के दौरान 33 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत के मामले में खापा पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। मृतक के भाई और अधिवक्ता परीक्षित मोहिते की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर मित्र सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ लापरवाही से मौत का कारण बनने (क्रिमिनल नेग्लिजेंस) का मामला दर्ज किया है।
मृतक की पहचान मनीष नगर निवासी और स्टील व्यवसायी आदित्य मोहिते (33) के रूप में हुई है। बताया गया है कि आदित्य अपने मित्र जोएल उर्फ जुवेल सिंह की शादी से पहले आयोजित बैचलर पार्टी में शामिल होने एनजे फार्म हाउस गए थे। परिजनों के अनुसार, आदित्य को शराब या पार्टियों में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन दोस्तों के आग्रह पर वे वहां रुके।
घटना के अनुसार, अगली सुबह करीब 10 बजे परिवार को सूचना दी गई कि आदित्य नींद से नहीं उठ रहे हैं। उन्हें तत्काल कोराडी रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों द्वारा दिए गए बयानों में विरोधाभास सामने आया, जिससे मामला संदिग्ध हो गया।
पुलिस द्वारा फार्म हाउस के सीसीटीवी फुटेज की जांच में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। फुटेज में देखा गया कि रात के समय स्विमिंग पूल के पास आदित्य की तबीयत बिगड़ी और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। करीब 15 मिनट तक किसी ने उनकी मदद नहीं की। हैरानी की बात यह रही कि पार्टी में मौजूद एक डॉक्टर और अन्य शिक्षित मित्रों ने न तो प्राथमिक उपचार दिया और न ही तत्काल अस्पताल पहुंचाया। आरोप है कि आदित्य को अमानवीय तरीके से घसीटते हुए कमरे में ले जाकर छोड़ दिया गया।
अधिवक्ता परीक्षित मोहिते का आरोप है कि यदि समय पर उनके भाई को मेडिकल सहायता दी जाती या अस्पताल ले जाया जाता, तो उनकी जान बच सकती थी। उन्होंने दोस्तों के व्यवहार को असंवेदनशील और आपराधिक लापरवाही बताया।
इस मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें पार्टी आयोजक जोएल उर्फ जुवेल सिंह, डॉक्टर पंकज निकस सहित अभय धाबरडे, रवि फुकटे, पराग धांडे, प्रज्वल सहारे, रोशन रणदिवे, आकाश बागुल, हटसन मिसाल, रिचर्ड खापेकर और निरंजन चितपल्लीवार शामिल हैं।
फिलहाल खापा पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं, सभी आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लेने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। यह घटना न केवल दोस्तों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आपात स्थिति में मानवीय संवेदना और चिकित्सकीय कर्तव्य की अनदेखी को भी उजागर करती है।