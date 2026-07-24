बीच-बचाव करने वाले युवक पर चाकू से हमला

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नागपुर: अंबाझरी थाना क्षेत्र में बीच-बचाव करने पहुंचे एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। शराब के नशे में हंगामा कर रहे आरोपी ने समझाने आए युवक पर पेट, पीठ और हाथ पर ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना अंबाझरी थाना क्षेत्र के पांढराबोडी इलाके में देर रात हुई। 21 वर्षीय हेमंत सोनवने ने शराब के नशे में विवाद कर रहे ऋतिक उर्फ भुर्या महेब को शांत कराने का प्रयास किया। इस बात से आरोपी भड़क गया और पहले गाली-गलौज करने लगा।

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इसके बाद आरोपी अपने घर गया और चाकू लेकर वापस लौटा। आते ही उसने हेमंत के पेट पर जानलेवा हमला कर दिया। बचाव के दौरान हेमंत के हाथ की उंगली भी घायल हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी पीठ पर भी चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गया।

घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर अंबाझरी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस अब घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है।

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