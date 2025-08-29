नागपुर में दिल दहला देने वाली वारदात: 15 वर्षीय छात्रा की प्रेम प्रसंग में हत्या

नागपुर: नागपुर के कौशल्या नगर की रहने वाली 15 वर्षीय एंजल केल्विन जॉर्ज की शनिवार दोपहर करीब 3 बजे सेंट एंथनी चर्च के पास निर्मम हत्या कर दी गई। मृतका सेंट एंथनी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना को एक नाबालिग लड़के ने अंजाम दिया। चाकू से किए गए हमले में एंजल की मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह कथित प्रेम प्रसंग है। बताया जा रहा है कि मृतका किसी और से संबंध में थी, जिससे आरोपी नाराज था।
घटना की जानकारी मिलते ही अजनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजनी थाना प्रभारी नितिन चंद्र राजकुमार ने बताया कि आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है।
फिलहाल अजनी पुलिस आगे की जांच में जुटी है। मामले से जुड़े और विवरण की प्रतीक्षा है।