नागपुर में दिल दहला देने वाली वारदात: 15 वर्षीय छात्रा की प्रेम प्रसंग में हत्या

नागपुर: नागपुर के कौशल्या नगर की रहने वाली 15 वर्षीय एंजल केल्विन जॉर्ज की शनिवार दोपहर करीब 3 बजे सेंट एंथनी चर्च के पास निर्मम हत्या कर दी गई। मृतका सेंट एंथनी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना को एक नाबालिग लड़के ने अंजाम दिया। चाकू से किए गए हमले में एंजल की मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह कथित प्रेम प्रसंग है। बताया जा रहा है कि मृतका किसी और से संबंध में थी, जिससे आरोपी नाराज था।

Gold Rate 18 Aug 2025 Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /- Gold 22 KT ₹ 93,100 /- Silver/Kg ₹ 1,15,400/- Platinum ₹ 48,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

घटना की जानकारी मिलते ही अजनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजनी थाना प्रभारी नितिन चंद्र राजकुमार ने बताया कि आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है।

फिलहाल अजनी पुलिस आगे की जांच में जुटी है। मामले से जुड़े और विवरण की प्रतीक्षा है।