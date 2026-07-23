एयरलाइन नौकरी के नाम पर ₹3.26 लाख की ठगी

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नागपुर: नागपुर के वाठोडा थाना क्षेत्र में एयरलाइन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹3.26 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को जाहगीर खान बताकर एक युवक से संपर्क किया और उसे रियाद इंटरनेशनल एयरलाइन में केबिन क्रू की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। रकम लेने के बाद आरोपी ने न तो नौकरी दिलाई और न ही पैसे लौटाए।

पुलिस के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 को पीड़ित युवक को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपना नाम जाहगीर खान बताया। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवक से उसकी नौकरी के बारे में पूछा। युवक ने बताया कि वह इंडिगो एयरलाइन में कार्यरत है।

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इसके बाद आरोपी ने उसे रियाद इंटरनेशनल एयरलाइन में केबिन क्रू की नौकरी दिलाने का दावा किया और भरोसा दिलाने के लिए ई-मेल के माध्यम से नौकरी से संबंधित विज्ञापन भी भेजा।

आरोपी की बातों पर विश्वास कर पीड़ित ने अलग-अलग तारीखों में कुल ₹3 लाख 26 हजार उसके बताए खातों में जमा कर दिए। लेकिन पैसे लेने के बाद आरोपी ने न तो नौकरी दिलाई और न ही रकम वापस की।

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ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने वाठोडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।

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