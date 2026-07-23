विद्यार्थ्यांचा प्रश्न की राजकारणाचा डाव? CJP आंदोलनावरून फडणवीसांचा राहुल गांधींसह ठाकरे बंधूंवर पलटवार

मुंबई : NEET पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरून सुरू असलेल्या CJP आंदोलनाचे पडसाद आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटू लागले आहेत. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
NEET वाद पेटला; विरोधक रस्त्यावर, सरकार बचावाच्या भूमिकेत-
NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासंबंधीच्या प्रश्नांवरून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला असून, विरोधकांकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा वापर राजकारणासाठी फडणवीसांचा विरोधकांवर आरोप-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर पलटवार करताना आरोप केला की, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि भावनांचा वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठी केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकार गंभीर असून, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जात असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राहुल गांधींसह ठाकरे बंधूंवर थेट टीका-
दिल्लीतील आंदोलनात राहुल गांधींचा सहभाग आणि महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे तसेच राज ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका यावरून फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली.
“संवेदनशील शैक्षणिक मुद्द्यांवरून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असा आरोप करत त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
NEET मुद्द्यावरून राजकीय सामना रंगला-
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित NEET वाद आता देशातील मोठ्या राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे. एकीकडे विरोधक सरकारला जबाबदार धरत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारकडून विरोधक केवळ राजकारण करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
आंदोलन, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय प्रतिक्रिया यामुळे NEET प्रकरणावरून देशातील वातावरण अधिकच तापले आहे.
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