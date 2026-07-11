नागपूरच्या जुनी कामठी परिसरात मध्यरात्री अगरबत्ती कारखान्याला भीषण आग

नागपूर: नागपूरच्या जुनी कामठी रोड परिसरातील पूर्णिमा अगरबत्ती कारखान्याला मध्यरात्री भीषण आग लागल्याची घटना घडली. आग इतकी भीषण होती की संपूर्ण परिसर धुराच्या लोटांनी व्यापला होता. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या सहा गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र कारखान्यातील लाखो रुपयांचे कच्चे साहित्य, तयार अगरबत्त्या आणि इतर साहित्य जळून खाक झाले.
नागपूरच्या जुनी कामठी रोडवरील पूर्णिमा अगरबत्ती कारखान्यात शनिवारी मध्यरात्री अचानक भीषण आग लागली. काही क्षणांतच आगीने संपूर्ण कारखान्याला वेढा घातला. आगीच्या प्रचंड ज्वाळा आणि धुराचे लोट पाहून परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक नागरिक घराबाहेर पडत सुरक्षित ठिकाणी गेले.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाच्या सहा बंबांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन जवानांनी अनेक तास अथक प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कारखान्यातील कच्चा माल, तयार अगरबत्त्यांचा साठा आणि इतर साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाले असून लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून संबंधित यंत्रणांकडून सखोल तपास सुरू आहे. वेळेत अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणल्याने मोठी दुर्घटना टळली.
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