Published On : Sat, Jul 11th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरातील ढोंडा मारुती मंदिरात विषारी नागाचा वावर; सर्पमित्राच्या तत्परतेमुळे संकट टळले

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नागपूर -नागपूरच्या ढोंडा मारुती मंदिर परिसरात विषारी नाग आढळल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे सर्पमित्राला तातडीने पाचारण करण्यात आले. सर्पमित्राने नागाला सुरक्षितरीत्या पकडून वन विभागाच्या ताब्यात दिल्याने मोठा अनर्थ टळला.

नागपूर येथील ढोंडा मारुती मंदिरात शनिवारी सायंकाळी सुमारे पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. मंदिराचे पुजारी ओम मिश्रा हे नेहमीप्रमाणे दिवा लावण्यासाठी मंदिरात गेले असता, भगवान शंकराच्या मंदिरामागील भागात एक मोठा विषारी नाग जाताना त्यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी तातडीने आपल्या आईला बोलावले आणि दोघांनीही सुरक्षित अंतर ठेवून नागावर लक्ष ठेवले.

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त्यानंतर मंदिराचे वरिष्ठ पुजारी दिलीप मिश्रा यांनी सर्पमित्र शुभम पराळे यांना घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच शुभम पराळे तात्काळ मंदिरात दाखल झाले. काही वेळ शोध घेतल्यानंतर संगमरवरी भिंतीमागे लपून बसलेला नाग त्यांना आढळला. आवश्यक खबरदारी घेत नागाला सुरक्षितपणे पकडण्यात आले आणि विशेष पेटीत ठेवण्यात आले.

पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर नागाला सेमिनरी हिल्स येथील वन विभागाच्या ट्रान्झिट उपचार केंद्राच्या ताब्यात देण्यात आले. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे.

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दरम्यान, पावसाळ्यात साप बाहेर येण्याच्या घटना वाढत असल्याने नागरिकांनी घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवावा, कचरा किंवा मातीचे ढीग साचू देऊ नयेत तसेच साप दिसल्यास त्याला इजा न करता तात्काळ सर्पमित्र किंवा वन विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सर्पमित्र शुभम पराळे यांनी केले आहे.

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