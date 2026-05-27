Published On : Wed, May 27th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में समझौता बैठक बनी खूनी संघर्ष का कारण, चाकू और कुल्हाड़ी से हमला; 4 आरोपी गिरफ्तार

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नागपुर: गिट्टीखदान थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को सुलझाने पहुंचे दो गुटों के बीच समझौता बैठक अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। डीजे कार्यक्रम के दौरान दो दिन पहले हुए विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष आमने-सामने आए थे, लेकिन बातचीत के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया। हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज मेयो अस्पताल में जारी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार घटना भिवसनखोरी इलाके की है। सोहेल तौफिक शेख अपने दोस्तों के साथ पुराने विवाद का समझौता करने वहां पहुंचा था। इसी दौरान दोनों गुटों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई।

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आरोप है कि समीर मेंढे, ऋषी उके, अविनाश डोंगरे और अतुल चव्हाण समेत अन्य साथियों ने मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर चाकू और कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया।

हमले में सोहेल शेख और उसका दोस्त कशिष रहांगडाले गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही गिट्टीखदान पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच तेजी से की जा रही है।

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