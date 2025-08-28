नाग विदर्भ चेम्बर ऑफ कॉमर्स (NVCC) द्वारा केंद्रीय जीएसटी विभाग के साथ श्संवादश् का आयोजन

नाग विदर्भ चेम्बर ऑफ कॉमर्स (NVCC) जो मध्य भारत के 13 लाख से अधिक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष व्यापारिक संस्था हैए ने हाल ही में केंद्रीय जीएसटी विभागए नागपुर के अधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र श्संवादश् का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में व्यापार एवं उद्योग जगत के अनेक सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

केंद्रीय जीएसटी विभाग की ओर से श्री मुकुल पाटिलए अतिरिक्त आयुक्तए सीजीएसटी ने सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जीएसटी अनुपालन को सरल बनाने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। इनमें ऑटो.पॉप्युलेटेड जीएसटी रिटर्नए आईटीसी मिलान उपकरणए त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा तथा छोटे करदाताओं के लिए संरचना योजना (Composition Scheme) जैसे उपाय शामिल थे। श्री पाटिल ने नागपुर जीएसटी विभाग द्वारा लागू की गई व्यापार अनुकूल पहलों पर भी प्रकाश डालाए जिनका उद्देश्य Ease of Doing Business को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर एनवीसीसी के अध्यक्ष श्री अर्जुनदास आहूजा ने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए सभी आवश्यक एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं को निम्न कर श्रेणी (Lower Tax Bracket) में लाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम के संयोजक सीए रितेश मेहता ने आग्रह किया कि आगामी कर स्लैब युक्तिकरण (Tax Slab Rationalisation)का निर्णय अगली जीएसटी परिषद बैठक के तुरंत बाद लागू किया जाएए ताकि कर दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक शीघ्र पहुँचेसंवाद के दौरान एनवीसीसी सदस्यों ने व्यापार जगत की कई महत्वपूर्ण समस्याएँ भी रखींए जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थींदृ

*. आपूर्तिकर्ताओं की चूक के कारण ईमानदार करदाताओं को नोटिस जारी किए जाना।

*. समय पर आवेदन करने के बावजूद जीएसटी पंजीकरण में देरी।

*. केवल तकनीकी या कागजी कारणों से संशोधन आवेदन अस्वीकार किया जाना।

*. आवश्यक एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर दरों में कमी।

*. जीएसटी अम्नेस्टी योजना का विस्तार पूर्व वर्षों के लिए भी किया जाएए ताकि करदाता पुराने विवादों का निपटारा बिना किसी कठिनाई के कर सकें।

कार्यक्रम का समापन श्री स्वप्निल आहिर्कर द्वारा औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित थेरू श्री सचिन पुनियानीए श्री राजवंतपाल सिंह तुलीए श्री फारूक अकबानीए श्री शब्बर भाईए श्री हेमंत सरडाए श्री जयप्रकाश पारेखए श्री वीरेंद्र चांडकए श्री मनोज लटूरियाए श्री राकेश गांधीए श्री हरमन बावेजाए श्री सलीम अंजानीए श्री नारायण तोसनीवालए अक्षय ठक्करए ज्ञानेश्वर रक्षकए गजानन गुप्ताए मधुर बंगए प्रभाकर देशमुखए संतोष काबराए धर्मेंद्र आहूजाए मोहन गट्टानीए संदीप जोतवानीएतथा एनवीसीसी के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे