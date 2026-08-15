Mohan Bhagwat hoists National Flag at RSS headquarters

Advertisement

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat on Saturday morning hoisted the National Flag at the Sangh headquarters in Nagpur on the 80th Independence Day.

RSS volunteers and pracharaks attended the event held in the Mahal area at 8 am amid tight security.

Gold Rate Aug 14 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 51,900 /- Gold 22 KT ₹ 1,40,900 /- Silver/Kg ₹ 2,32,900/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

Bhagwat is scheduled to address students and youth at a special programme organised by the Lokmat Media Group at Kasturchand Park here at 9.30 am.

Later in the day, the Sangh will hold a programme marking Independence Day at Dr Hedgewar Smarak Mandir in Reshimbagh and traditional route marches in various parts of Nagpur.

Advertisement

Advertisement

CJP–NALSAR विवाद: छात्रों के विरोध से BCI के फैसले तक... गोदाम का दरवाजा तोड़कर डेढ़ लाख का वायर साफ #nagpurnews #nagpur #crimenews गर्भपात और कामोत्तेजक दवाइयों की बिना लाइसेंस बिक्री का आरोप #nagpurnews #news 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते भूमापक रंगेहाथ गिरफ्तार #vidarbhanews #nagpur #newsupdate... त्योहारों को लेकर अकोला प्रशासन अलर्ट, तैयारी तेज #vidarbhanews #akola #newsupdate #vidarbha... बावनकुले ने छात्रों संग थामा तिरंगा, निकाली रैली #vidarbhanews #nagpur #newsupdate #vidarbha

×