Published On : Wed, Jun 10th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात वृक्षसंवर्धनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची साथ; दीक्षाभूमीत वृक्ष आरोग्य तपासणी यंत्राचे लोकार्पण

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : पर्यावरण संरक्षण आणि वृक्षसंवर्धनाच्या दिशेने नागपुरात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. शहरातील दीक्षाभूमी परिसरात वृक्षांच्या आरोग्याची वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्राचे लोकार्पण करण्यात आले.

या यंत्राच्या मदतीने वृक्षांची अंतर्गत स्थिती, खोडाची मजबुती तसेच मुळांची अवस्था तपासणे शक्य होणार आहे.

Gold Rate
June 10 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 48,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,37,600 /-
Silver/Kg ₹ 2,33,400/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या कार्यक्रमाला विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पर्यावरणप्रेमी, नागरिक तसेच महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. वृक्षसंवर्धनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील वृक्षांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, हे यंत्र वृक्षांच्या खोड व मुळांची सखोल तपासणी करून त्यांच्या आरोग्याविषयी अचूक माहिती उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे आजारी, कमकुवत किंवा धोकादायक स्थितीत असलेल्या वृक्षांची वेळेवर ओळख होऊन त्यांच्यावर आवश्यक उपचार व संवर्धनात्मक उपाययोजना करता येणार आहेत.

महापालिका आयुक्त विपीन इटनकर, महापौर नीता ठाकरे तसेच यंत्राचे तांत्रिक ऑपरेटर यांनी यावेळी वृक्षसंवर्धनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे महत्त्व अधोरेखित केले.

या उपक्रमामुळे नागपुरातील हरित संपत्तीचे जतन करण्यास मदत होणार असून पर्यावरण संरक्षणाच्या प्रयत्नांना आणखी बळ मिळणार आहे.

Advertisement
Watch LIVE TV
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

तुकाराम मुंढे की कार्रवाई को किसानों का समर्थन.. #MaharashtraNews #LatestNews #TukaramMundhe

तुकाराम मुंढे की कार्रवाई को किसानों का समर्थन.. #MaharashtraNews #LatestNews #TukaramMundhe

हर्षजीत देशमुख अस्पताल में भर्ती.. #MaharashtraNews #amravati #LatestNews

हर्षजीत देशमुख अस्पताल में भर्ती.. #MaharashtraNews #amravati #LatestNews

शक्तिपीठ सर्वेक्षण के खिलाफ किसानों का विरोध.. #MaharashtraNews #LatestNews #NewsUpdate

शक्तिपीठ सर्वेक्षण के खिलाफ किसानों का विरोध.. #MaharashtraNews #LatestNews #NewsUpdate

दस वर्षीय सिद्धी के साहस को सम्मान.. #MaharashtraNews #LatestNews #NewsUpdate

दस वर्षीय सिद्धी के साहस को सम्मान.. #MaharashtraNews #LatestNews #NewsUpdate

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges