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नागपुर: नागपुर शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट-01 ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंगणा थाना क्षेत्र में संचालित महुआ फूल की हाथभट्टी शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त की गई और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हिंगणा थाना अंतर्गत चंद्रपुर रेठी गांव, ग्राम पंचायत पेठ क्षेत्र में अवैध रूप से महुआ फूल से हाथभट्टी शराब तैयार की जा रही है। सूचना की पुष्टि होने के बाद अपराध शाखा यूनिट-01 की टीम ने बुधवार तड़के करीब 5:45 बजे दो पंचों की उपस्थिति में छापेमारी की।

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छापे के दौरान पुलिस को मौके से बड़ी मात्रा में महुआ फूल का सड़ा हुआ मिश्रण (सडवा), तैयार हाथभट्टी शराब तथा शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाला उपकरण मिला। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

दो आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

दीपक रामभाऊ पवार (40), निवासी चंद्रपुर रेठी गांव, ग्राम पंचायत पेठ, हिंगणा

ज्ञानेश्वर श्रीराम मारवाड़ी (45), निवासी चंद्रपुर रेठी, हिंगणा

भारी मात्रा में सामग्री जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित सामग्री जब्त की:

लगभग 2,200 लीटर महुआ फूल का सड़ा मिश्रण (सडवा)

लगभग 120 लीटर तैयार हाथभट्टी शराब

एक छलनी (चाळणी)

जर्मन निर्मित तीन बड़े घमेले (बर्तन)

पुलिस के अनुसार, भारी मात्रा में बरामद सड़ा मिश्रण मौके से ले जाना संभव नहीं था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक ड्रमों को भी इस तरह नष्ट किया गया कि उनका दोबारा उपयोग न किया जा सके।

दारूबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की धारा 65 (ई) एवं (फ) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों आरोपियों को हिंगणा पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

इन अधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका

यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक प्रशांत ठवरे के मार्गदर्शन में जीपीएसआई ओमप्रकाश कोठे, हेड कॉन्स्टेबल रवींद्र अहिर, सुशांत सोलंके, नितीन वासनिक, योगेश वासनिक, शरद चांभारे, नितीन बोपुलकर और मंगेश बोरकुटे सहित अपराध शाखा यूनिट-01 की टीम ने अंजाम दी।

अवैध शराब कारोबार पर लगातार शिकंजा

नागपुर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यूनिट-01 की यह कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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