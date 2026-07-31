मोबाइल से वीडियो बनाने के शक में युवक पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर के यशोधरानगर थाना क्षेत्र में मोबाइल से वीडियो बनाने के शक में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्नी के साथ हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे युवक पर एक सब्जी विक्रेता ने बेल्ट के बकल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना कुंदनलाल गुप्ता नगर की है। शिकायतकर्ता नितेश मानकर की पत्नी घर का गेट बंद कर रही थीं। उनके हाथ में मोबाइल फोन देखकर सब्जी विक्रेता अनवर शेख को शक हुआ कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर आरोपी ने महिला से बहस शुरू कर दी।
महिला ने घटना की जानकारी अपने पति नितेश मानकर को दी। ड्यूटी से लौटने के बाद नितेश आरोपी को समझाने के लिए पास के एक पानठेले पर पहुंचे, जहां अनवर शेख कैरम खेल रहा था।
बातचीत के दौरान आरोपी अचानक आक्रामक हो गया। आरोप है कि उसने अपनी बेल्ट निकालकर उसके धातु के बकल से नितेश के सिर पर लगातार कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही यशोधरानगर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
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