नागपुरात दसऱ्याच्या दिवशी मेट्रो सेवा मध्यरात्रीपर्यंत राहणार सुरू!

नागपूर: दसऱ्याच्या (२ ऑक्टोबर) निमित्ताने नागपूर मेट्रो सेवांना विशेष वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या दिवशी मेट्रो सकाळी ५ वाजल्यापासून मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत चालेल, जेणेकरून शहरातील विविध ठिकाणी भेट देणाऱ्या नागरिकांना प्रवासात सोय होईल.
मेट्रो अधिकाऱ्यांच्या मते, या वाढीव वेळामुळे विशेषतः दीक्षाभूमी आणि कस्तूरचंद पार्क येथे गर्दी असलेल्या ठिकाणी जाणाऱ्या लोकांना प्रवास अधिक सुलभ होईल. कस्तूरचंद पार्कमध्ये रावण दहनाचा कार्यक्रम पार पडत असल्याने मेट्रो प्रवास हा सर्वात सोयीस्कर पर्याय ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मेट्रो प्रशासनाने खापरी, ऑटोमोटिव्ह, लोकमान्यनगर आणि प्रजापतीनगर या चार टर्मिनलवरून सेवांना लवकर सुरू करण्याचा विस्तृत आराखडा तयार केला आहे. दसऱ्याच्या दिवशी मुख्य रस्त्यांवर वाहतूक खूप जास्त असते; त्यामुळे मेट्रो सेवा प्रवाशांसाठी अडथळा-मुक्त प्रवासाचे साधन ठरणार आहे.
याशिवाय, जाहीर केलेल्या सुट्टीच्या दिवशी प्रवाशांना ३० टक्के सवलतही मिळणार असल्यामुळे मेट्रोचा प्रवास अधिक किफायतशीर होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.