Published On : Thu, Jul 23rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेवर वारंवार अत्याचार; आरोपीला अटक

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : कळमना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 37 वर्षीय महिलेची लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक करत तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला आणि आरोपी यांची 2009 पासून ओळख होती. कालांतराने दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्यानंतर आरोपी चंद्रशेखर रमेश किरपाणे याने लग्नाचे आश्वासन देत महिलेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

तसेच, संबंधांच्या काळात काढलेले फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत आरोपीने महिलेवर दबाव टाकला. अखेरीस लग्नास नकार दिल्यानंतर पीडितेने कळमना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

Gold Rate
July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-
Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,27,000/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

तक्रारीच्या आधारे कळमना पोलिसांनी आरोपी चंद्रशेखर रमेश किरपाणे याच्याविरुद्ध बलात्कारासह संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास कळमना पोलीस करत आहेत.

Advertisement
Advertisement
Watch LIVE TV
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप #NagpurNews #CrimeNews #PoliceAction #LatestNews #NewsUpdate

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप #NagpurNews #CrimeNews #PoliceAction #LatestNews #NewsUpdate

CCTV ने खोला ऑटो चालक का राज! #Nagpur #NagpurNews #Crime #AutoDriver #CCTV #TheftCase #PoliceAction

CCTV ने खोला ऑटो चालक का राज! #Nagpur #NagpurNews #Crime #AutoDriver #CCTV...

नागपुर के स्कूल में दर्दनाक हादसा! #NagpurNews #SchoolNews #Student #NewsUpdate #Investigation

नागपुर के स्कूल में दर्दनाक हादसा! #NagpurNews #SchoolNews #Student #NewsUpdate #Investigation

भंडारा बंद को मिला व्यापक जनसमर्थन #vidarbhanews #bhandara #newsupdate #maharashtranews

भंडारा बंद को मिला व्यापक जनसमर्थन #vidarbhanews #bhandara #newsupdate #maharashtranews

राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन #vidarbhanews #gadchiroli #vidarbha #vidarbha #newsupdate

राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन #vidarbhanews #gadchiroli #vidarbha #vidarbha #newsupdate

शेगांव में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन! #Shegaon #Buldhana #Congress #NEET #StudentProtest #newsupdate

शेगांव में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन! #Shegaon #Buldhana #Congress #NEET #StudentProtest #newsupdate

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges