मराठा समाजाचा दिल्लीकडे मोर्चा; मनोज जरांगे पाटीलांचे ‘चलो दिल्ली’चे आवाहन

नागपूर: मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात मनोज जरांगे पाटील पुन्हा पुढे आले आहेत. मुंबईत आयोजित त्यांच्या आंदोलना नंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी जीआर जाहीर केला, ज्यामुळे मराठा समाजात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सूत्रांनुसार, लवकरच सातारा गॅझेटही लागू होऊ शकते.
यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले, “मराठा समाजाचे अधिवेशन आता दिल्लीमध्ये होणार आहे. देशभरातील मराठा बांधवांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. अधिवेशनाची तारीख लवकरच घोषित केली जाईल.”
मुंबईत उपोषण व रस्त्यावर मोर्चा काढून हजारो मराठा नागरिकांनी सहभागी होऊन सरकारवर दबाव आणला होता. आंदोलनानंतर सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यापैकी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय यशस्वी झाला आहे.
आरक्षणावर संघर्ष वाढला
हैदराबाद गॅझेट जाहीर झाल्यानंतर ओबीसी समाजाने विरोध व्यक्त केला आहे. त्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की मराठा आरक्षणामुळे त्यांचा हक्क धोक्यात येऊ शकतो. तसेच बंजारा समाज आपल्याला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करावे अशी मागणी करत आहे, तर आदिवासी समाज या मागणीला विरोध करीत आहे. यामुळे राज्यातील समाजसमूहांमध्ये आंतरसमुदाय संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाज आता दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याची तयारी करत आहेत, तर इतर समाज सरकारकडून संतुलित निर्णयाची अपेक्षा करत आहेत.