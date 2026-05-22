Published On : Fri, May 22nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नाबालिग छात्रा का पीछा कर तंग करने वाला गिरफ्तार, POCSO की कार्रवाई

14 साल की छात्रा को प्रताड़ित करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस
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नागपुर :नागपुर शहर में एक बार फिर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और पीछा करने का मामला सामने आया है। Panchpaoli Police Station क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो 14 वर्षीय किशोरी का लगातार पीछा कर उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, पिछले कई दिनों से आरोपी राह चलते छात्रा का पीछा कर उसे तंग कर रहा था। पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी की हरकतों से वह लगातार परेशान थी और डर के माहौल में जी रही थी।

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आखिरकार तंग आकर छात्रा ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने Panchpaoli Police Station में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी Sheikh Ilyas Sheikh Mahmood (21) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी Mehendi Bagh, यशोधरा नगर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर नागपुर शहर में बढ़ रही छेड़खानी की घटनाओं और पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से अभिभावकों में डर और आक्रोश का माहौल है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी, पीछा करने या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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