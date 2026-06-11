कुंभार समाजाला मोठा दिलासा; वर्षभर 700 ब्रास माती उपलब्ध होणार, बावनकुळे यांचे विधान

नागपूर : राज्य सरकारने कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. कुंभार बांधवांना वर्षभरात 700 ब्रासपर्यंत माती तसेच वीज निर्मिती केंद्रांमधील राख उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील सर्व कुंभार कुटुंबांची तहसील स्तरावर नोंदणी करण्यात येणार असून त्यांना विशेष ओळखपत्र दिले जाईल. या ओळखपत्राच्या आधारे त्यांना आवश्यकतेनुसार माती उपलब्ध करून दिली जाईल. सरकारी जमीन, जलसंधारण तलाव आणि मालगुजारी तलावांमधून योग्य माती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याने कुंभार आणि मूर्तिकारांना मोठा फायदा होणार आहे.
यावेळी त्यांनी रेडी रेकनर दरांबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. मोठ्या इमारती आणि लहान घरे किंवा झोपड्यांसाठी एकसमान दर ठेवण्याची पद्धत आता बदलण्यात येणार असून मायक्रो-झोनिंग प्रणाली लागू केली जाणार आहे. परिसर आणि मालमत्तेच्या स्वरूपानुसार स्वतंत्र दर निश्चित केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होईल, असा दावा त्यांनी केला.
अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत दबाव टाकल्याच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सार्वजनिक करावेत, असे आव्हान दिले. महायुतीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने कोणावर दबाव टाकण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, विरोधकांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठका निवडणुकीच्या निकालावर फारसा परिणाम करणार नाहीत, असे सांगत त्यांनी महायुतीचे संख्याबळ मजबूत असल्याचा दावा केला. विरोधी आघाडीत अंतर्गत मतभेद असल्याचाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
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