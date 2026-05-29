नागपुरात‘ऑपरेशन थंडर’ अंतर्गत मोठी कारवाई; तेलंगणातील तिघांना १ किलोहून अधिक गांजासह अटक

नागपूर : यशोधरा नगर पोलिसांनी ‘ऑपरेशन थंडर’ अंतर्गत अमली पदार्थांविरोधात मोठी कारवाई करत तेलंगणातील तीन युवकांना गांजासह अटक केली आहे. ही कारवाई २८ मेच्या रात्री ११ ते २९ मेच्या पहाटे १.३० वाजताच्या दरम्यान संघर्ष नगर परिसरातील टिपू सुलतान चौकाजवळ करण्यात आली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्हे शाखेचे पथक परिसरात रात्री गस्त घालत असताना प्लॉट क्रमांक १०४ जवळील नाल्याजवळ तीन संशयित युवक निळ्या-जांभळ्या रंगाची बॅग घेऊन फिरताना आढळले. पोलिसांची चाहूल लागताच तिघांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी पाठलाग करून त्यांना ताब्यात घेतले.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे सेनिग्राम राकेश सेनिग्राम कंकय्या (वय २३, रा. वरंगल), रितेश कालेरू राजू (वय १९, रा. रंगारेड्डी) आणि बिजलीपूर चरण बिजलीपूर रमेश (वय २५, रा. सिकंदराबाद) अशी असून तिघेही तेलंगणातील रहिवासी आहेत.
पंचांसमक्ष करण्यात आलेल्या झडतीदरम्यान आरोपींकडून छोट्या प्लास्टिकच्या पुड्यांमध्ये भरलेला १ किलो १३० ग्रॅम ओला गांजा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या गांजामधून तीव्र दुर्गंधी येत असून त्यात हिरवी पाने व बिया असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
चौकशीदरम्यान आरोपींनी हा गांजा यशोधरा नगर येथील शेख शाहरुख नावाच्या फरार आरोपीकडून खरेदी केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
या कारवाईत पोलिसांनी गांजा, मोबाईल फोन आणि बॅगा असा एकूण ३५ हजार ९५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी यशोधरा नगर पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. फरार पुरवठादाराचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.