अंसारी हत्याकांड में बड़ा एक्शन: मुख्य आरोपी मुजम्मिल अली फिर गिरफ्तार

16 जून तक पुलिस रिमांड मंजूर

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नागपुर : नागपुर के चर्चित सलमान अंसारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तकनीकी कारणों से रिहा हुए मुख्य आरोपी मुजम्मिल हसन अली को यशोधरानगर पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने आरोपी को 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की तलाश में जुटी हुई है।

सलमान अंसारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुजम्मिल हसन अली को यशोधरानगर पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 10 जून को आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी आपत्ति के चलते उसे रिहा करना पड़ा था।

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शुक्रवार को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी की नौवीं कक्षा की मार्कशीट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें मराठी विषय में उसके अच्छे अंक दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी मराठी भाषा को समझता है, जो जांच के दौरान सामने आए कुछ पहलुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया।

मामले की गंभीरता और आगे की जांच की आवश्यकता को देखते हुए पुलिस ने अदालत से रिमांड की मांग की। अदालत ने पुलिस की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक, हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोबाइल फोन और अन्य अहम साक्ष्यों की बरामदगी अभी बाकी है। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों की जांच और मामले में अन्य संदिग्धों की संभावित भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

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