Maharashtra Mini State Badminton: Nagpur’s Ananya is runner-up

Nagpur: Ananya Manglekar of Nagpur secured second position at Yonex-Sunrise Maharashtra Mini State Badminton Championship that concluded at Thane on Tuesday. Participating in the girls singles Under-9 event, Ananya faltered at the final hurdle going down to Satara’s Aarohi Arjugade in three close games including an extended third and final game.

The scores read 21- 17, 16-21, 20-22. After a tough Round of 16 match, Ananya was into her elements winning the quarter-final and the semi-final without dropping a game. In Round of 16, Ananya beat Harshali Bhabad of Pune 7-15, 15-8, 15- 7. She got the better of Thane’s Nishka Shah 21-13, 21-13 and in the last-four match, Ananya defeated Aadhya Chaubey of Raigad 21-11, 21-10.

Gold Rate 18 Aug 2025 Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /- Gold 22 KT ₹ 93,100 /- Silver/Kg ₹ 1,15,400/- Platinum ₹ 48,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

Ananya trains at Badminton Stars Academy under the guidance of coaches Mohan Wahare and Amit Raut at Divisional Sports Complex, Mankapur. Ananya was congratulated by Arun Lakhani (President, MBA), Kundatai Vijaykar (President, NDBA), Mangesh Kashikar (Sr Vice-President, MBA & Secretary, NDBA), Anand Sancheti (Sr Vice-President, NDBA), Amit Bajaj (V icePresident, NDBA), Shriram Purohit, ( Vice-President, NDBA), Bhavana Agrey (Jt Secretary, NBDA), Anant Apte (Secretary, Tournaments & Events, NDBA), Madhavi Kashikar Hedaoo (Secretary, Coaching, NDBA), Gurdeep Singh Arora (EC Member, NDBA), Neha Gosavi (EC Member, NDBA), Nikhil Rokde (EC Member, NDBA), Ashwin Harkare (EC Member, NDBA), Bhavesh Deshmukh (Co-Opt Member, NDBA), Sneha Faizpurkar (Co-Opt Member, NDBA) and other badminton lovers.