Published On : Fri, Mar 6th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर; काय स्वस्त, काय महाग?

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (६ मार्च) महाराष्ट्राचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. अजित पवार यांनी तब्बल ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांच्या स्मरणार्थ भव्य स्मारक उभारले जाईल तसेच त्यांच्या नावाने नागरी पुरस्कार सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

काय स्वस्त झाले?
या अर्थसंकल्पातून काही महत्त्वाच्या वस्तूंवरील दर कमी करण्यात आले आहेत.

मधुमेहावरील औषधे

कर्करोगावरील औषधे

क्रीडा साहित्य

वैद्यकीय उपकरणे

सौर पॅनल

काय महाग झाले?
काही वस्तूंवर कर वाढवण्यात आल्यामुळे त्या महाग होणार आहेत.

दारू

सिगारेट

तंबाखूजन्य पदार्थ

अर्थसंकल्पातील १० मोठ्या घोषणा-
1. सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रम
समाजसुधारक Jyotirao Phule यांच्या जयंतीची २०० वर्षे पूर्ण होत असल्याने राज्य सरकार विशेष समिती स्थापन करणार असून विविध कार्यक्रमांसाठी निधी देण्यात येणार आहे. तसेच B. R. Ambedkar यांच्या स्मृतीनिमित्त Raigad Fort येथे पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट विकसित केले जाईल.

2. अजित पवारांना श्रद्धांजली
दिवंगत उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्या स्मरणार्थ भव्य स्मारक उभारले जाईल आणि त्यांच्या नावाने नागरी पुरस्कार सुरू केला जाईल.

3. ग्रामीण रस्ते विकास
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा तिसरा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ३० हजार गावे रस्त्यांनी जोडण्यात आली असून २४५० किमी रस्ते पूर्ण झाले आहेत. २३ हजार पुलांचे काम सुरू आहे. Mumbai ते Pune जलदगती ट्रेन प्रकल्पासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.

4. शेती व शेतकरी
गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यात नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यात आले आहेत.

5. उद्योग व गुंतवणूक
राज्यात नवे गुंतवणूक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म व लघुउद्योग केंद्र उभारले जाणार असून यामुळे सुमारे ५० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्हा स्टील हब म्हणून विकसित केला जाणार आहे.

6. तंत्रज्ञान व गेमिंग उद्योग
मुंबई येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी सुरू करण्यात येणार आहे. पुणे हे जीसीसी (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर) साठी देशातील सर्वाधिक पसंतीचे शहर बनले आहे. राज्यात २९५ पेक्षा अधिक गेमिंग स्टुडिओ उभारण्याचा मानस आहे.

7. पर्यटन विकास
सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ल्यावर पर्यटकांसाठी रोपवे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तसेच रामटेक येथे तिसरी चित्रसृष्टी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली.
8. पायाभूत सुविधा
राज्यात १२०० किमी मेट्रो मार्ग उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. Mumbai मध्ये आणखी एक भुयारी मेट्रो सुरू होणार आहे. Atal Setu मुंबई विमानतळाला जोडला जाणार आहे. तसेच ६ हजार किमी द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचा आराखडा आहे.

9. शेतकरी कर्जमाफी
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

10. लाडकी बहीण योजना सुरूच
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही योजना पुढेही सुरू राहणार असून त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.

