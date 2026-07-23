विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज विरोधात आज महाराष्ट्र बंद; प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन,जाणून घ्या कुठे काय परिणाम होणार?

मुंबई : दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जची घटना देशभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आज (२३ जुलै) वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली असून, पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईच्या निषेधातून दिलेला हा बंद केवळ राजकीय कार्यक्रम नसून, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे म्हणणे आहे. या बंदला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि काही डाव्या पक्षांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने या बंदसाठी कोणतीही अधिकृत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सरकारी कार्यालये, बँका, खासगी कंपन्या तसेच शाळा आणि महाविद्यालये नेहमीप्रमाणे सुरू आहेत. मात्र, काही ठिकाणी आंदोलनांचा परिणाम वाहतुकीवर आणि बाजारपेठांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रुग्णालये, मेडिकल स्टोअर्स, दूध आणि भाजीपाल्यासारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतूकही सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी स्थानिक पातळीवरील आंदोलनांमुळे काही मार्गांवर अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
विशेष म्हणजे, मुंबईत २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत जमावबंदी लागू असल्याने कोणतेही आंदोलन किंवा मोर्चे काढताना पोलिसांच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
आजचा बंद कितपत यशस्वी ठरेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची भूमिका मांडली जात असताना, दुसरीकडे जनजीवनावर त्याचा किती परिणाम होतो, हे दिवसभर स्पष्ट होणार आहे.
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