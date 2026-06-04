Published On : Thu, Jun 4th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

तहसील में लूटकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से मारपीट कर लूटे थे 2 हजार रुपये
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नागपुर टुडे : नागपुर के तहसील थाना क्षेत्र में हुई जबरी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक से चाकू की नोक पर 2 हजार रुपये लूट लिए थे। पुलिस फरार दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मोमीनपुरा इलाके की है। पीड़ित सोहेब अख्तर अंसारी रात के समय अपने घर के पास टहल रहा था। इसी दौरान मोहम्मद सबील अंसारी और मोहम्मद आतीक ने उसे रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसों की मांग की।

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जब सोहेब ने पैसे देने से मना कर दिया, तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने युवक के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। डराकर आरोपियों ने उसकी जेब से 2 हजार रुपये नकद छीन लिए और मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद पीड़ित ने तहसील पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपी मोहम्मद आतीक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जबकि फरार आरोपी मोहम्मद सबील अंसारी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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