Published On : Mon, Oct 6th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

सुप्रीम कोर्टमध्ये वकीलाचा हंगामा; CJI बी. आर. गवईकडे चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न!


नवी दिल्ली – आज सुप्रीम कोर्टमध्ये एक वकीलाने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी. आर. गवई यांच्या समोर हंगामा करण्याचा प्रयत्न केला. माहिती नुसार, वकीलाने जजकडे चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न केला, पण सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून त्याला रोखले. घटनेनंतर आरोपी वकीलाला ताब्यात घेण्यात आले.

घटनेदरम्यान जस्टिस गवई शांत राहिले आणि कोर्टाची सुनावणी सुरळीत सुरु ठेवली. त्यांनी घटनाक्रमाबद्दल म्हटले, “या प्रकारांनी मला काही फरक पडत नाही.”

घटनेचे तपशील-
वकील डेस्ककडे गेला आणि चप्पल काढून जजकडे फेकण्याचा प्रयत्न केला. पण कोर्टमधील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून वकीलाला बाहेर नेले. बाहेर जाताना आरोपी वकील असे म्हणताना ऐकला गेला, “सनातन धर्माचा अपमान सहन केला जाणार नाही.” आरोपी वकीलाचे नाव राकेश किशोर असून त्याने सुप्रीम कोर्ट बारमध्ये २०११ मध्ये नोंदणी केली होती.

CJI यांनी दाखवले संयम-
घटनेमुळे CJI प्रभावित झाले नाहीत. त्यांनी कोर्टमधील इतर वकीलांना सांगितले की आपले तर्क पुढे सुरू ठेवा आणि या घटनेकडे दुर्लक्ष करा. त्यानंतर कोर्ट परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली.

घटनेवर बार असोसिएशनचे मत-
सुप्रीम कोर्ट बारमधील एका वरिष्ठ वकीलाने म्हटले, “आज घडलेली घटना अत्यंत दुःखद आहे. कोर्टामध्ये वकीलाने असॉल्ट करण्याचा प्रयत्न केला, हे गंभीर आहे. आम्ही याची तीव्र निंदा करतो. जर ही घटना खरी असल्यास योग्य ती कारवाई व्हावी.”

वकीलाने पुढे सांगितले की, घटनेमागे हॉनरेबल CJI यांनी एका प्रकरणावर दिलेल्या कमेंटचा विरोध असल्याचे दिसते. तरीही अशा प्रकारच्या वर्तनाला कुणीही मोकळीक देऊ नये.

