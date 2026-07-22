Published On : Wed, Jul 22nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर: लकड़गंज में चोरी की कोशिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

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नागपुर: नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बंद मकान में चोरी की कोशिश स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते नाकाम हो गई। चोरी कर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, घटना डोके बुआ मठ रोड, मसूरकर चौक स्थित एक मकान की है। शिकायतकर्ता रत्नमाला नारायणराव उमरेडकर ने बताया कि घटना के समय उनका बेटा और बहू घर पर नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने कमरे का ताला तोड़ा और घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए।

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वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों को उस पर संदेह हुआ। लोगों ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया और बाद में लकड़गंज पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने आरोपी की पहचान परेश सुरेशभाई सोनी, निवासी गुजरात, के रूप में की है। उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं।

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प्राथमिक जांच में पुलिस को संदेह है कि आरोपी के शहर में अन्य साथी भी सक्रिय हो सकते हैं। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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