Published On : Fri, Jun 12th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

कोराडी तलाव पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडून पाहणी

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : महसूलमंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी नागपूर जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण जलस्रोत असलेल्या कोराडी तलावाच्या स्वच्छता व पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करून सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला.

यावेळी त्यांनी तलावाचे संवर्धन, जलसाठा क्षमता वाढविण्यासाठी करण्यात येणारा गाळ उपसा, परिसरातील स्वच्छता मोहीम तसेच पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेतली.

Gold Rate
June 12 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 48,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,37,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,41,300/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या प्रकल्पामुळे कोराडी तलावाचे पुनरुज्जीवन होण्यास मदत होणार असून, स्थानिक पर्यावरण संवर्धनासह जलस्रोत व्यवस्थापनालाही मोठी चालना मिळणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

पाहणीदरम्यान बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण, नियोजनबद्ध आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तलाव संवर्धनाच्या कामांमध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये तसेच नागरिकांना त्याचा दीर्घकालीन लाभ मिळावा, यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कोराडी तलावाच्या पुनरुज्जीवनामुळे परिसरातील जलसाठा वाढण्यास, भूजल पातळी सुधारण्यास आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

Advertisement
Watch LIVE TV
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

संजय राउत ने विपक्षी एकता पर दिया बयान ... #latestnews #breakingnews #maharashtranews #maharashtra

संजय राउत ने विपक्षी एकता पर दिया बयान ... #latestnews #breakingnews #maharashtranews...

कोराडी तालाब पुनर्जीवन कार्यों का निरीक्षण; बावनकुळे ने अधिकारियों को दिए निर्देश #nagpurnews

कोराडी तालाब पुनर्जीवन कार्यों का निरीक्षण; बावनकुळे ने अधिकारियों को दिए निर्देश...

हार्बर लाइन पर ओवरहेड वायर टूटने से बाधा ... #news #update #maharashtra #maharashtranews

हार्बर लाइन पर ओवरहेड वायर टूटने से बाधा ... #news #update #maharashtra...

नाना पटोले बोले, विपक्षी एकता की प्रक्रिया जारी.. #nagpurnews #nanapatole #politicsnews

नाना पटोले बोले, विपक्षी एकता की प्रक्रिया जारी.. #nagpurnews #nanapatole #politicsnews

राजलक्ष्मी कंपाउंड में अवैध गोदामों पर कार्रवाई ...#latestnews #news #maharashtra

राजलक्ष्मी कंपाउंड में अवैध गोदामों पर कार्रवाई ...#latestnews #news #maharashtra

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges