कोराडी मंदिर में निर्माणाधीन गेट गिरने से 11 मजदूर घायल, दो की हालत गंभीर

नागपुर: कोराडी मंदिर परिसर में शनिवार रात लगभग 8:30 बजे एक गंभीर दुर्घटना हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंदिर के पीछे निर्माणाधीन गेट की स्लैब अचानक गिर गई, जबकि उस समय निर्माण कार्य चल रहा था। इस हादसे से वहां काम कर रहे मजदूर और आसपास के लोग दहशत में आ गए क्योंकि बिना किसी चेतावनी के मलबा नीचे गिरा।

इस दुर्घटना में कुल 11 मजदूर घायल हुए हैं। इनमें से दो गंभीर रूप से घायल मजदूरों को कोराडी के नंदिनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य दो को मनाकापुर स्क्वायर के मैक्स अस्पताल में दाखिल किया गया है। बाकी घायल मजदूरों को स्थानीय प्राथमिक उपचार केंद्रों में प्राथमिक चिकित्सा दी गई है।

पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा कड़ी कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, स्लैब के गिरने की घटना स्लैब डालने के काम के दौरान हुई है, लेकिन गिरावट का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंजीनियरों और सुरक्षा अधिकारियों को जांच के लिए साइट पर बुलाया गया है।

अचानक हुई स्लैब गिरावट से पूरे निर्माण स्थल पर धूल और कंक्रीट के टुकड़े उड़ गए, जिससे मंदिर के निर्माण कार्य अस्थायी रूप से ठप हो गए। मजदूरों और आसपास के निवासियों ने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर आई। अधिकारी अब इस घटना से हुए संरचनात्मक नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या उस समय पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे।

जांच जारी है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और मंदिर के विस्तार कार्य के दौरान ऐसे हादसों को पुनः होने से रोका जा सके।