कन्हान में 15,814 ट्रामाडोल टैबलेट जब्त, आरोपी गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर ग्रामीण पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने कन्हान में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15,814 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बरामद कीं। साथ ही मोबाइल फोन, नकदी और एक चारपहिया वाहन सहित करीब ₹3.63 लाख का माल जब्त किया गया।
पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि कॉलोनी नंबर-3, कन्हान निवासी शोरब जब्बर अंसारी अपने घर से नशीली गोलियों का अवैध कारोबार कर रहा है।
सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक्स टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। तलाशी के दौरान 15,814 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जिनका कुल वजन लगभग 7 किलो 907 ग्राम है, बरामद की गईं।
इसके अलावा पुलिस ने मौके से दो मोबाइल फोन, नकदी और एक चारपहिया वाहन भी जब्त किया। जब्त किए गए पूरे माल की अनुमानित कीमत करीब ₹3.63 लाख बताई गई है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां आरोपी तक कैसे पहुंचीं और क्या इसके पीछे कोई बड़ा ड्रग सप्लाई नेटवर्क सक्रिय है।
कन्हान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
प्लेट हटाने को कहा तो भड़के पड़ोसी! #NagpurNews #CrimeNews #LatestNews #news #Attack...
चाकू की नोक पर लूटपाट! #NagpurNews #CrimeNews #LatestNews #NewsUpdate #Police #KnifeAttack #Robbery
लकड़गंज में दिनदहाड़े चोरी की कोशिश नाकाम #NagpurNews #Crime #Theft #Chor #HindiNews...
कन्हान में नशे की ‘काली दुकान’ पर पुलिस का छापा! #NagpurNews #Drug...
नागपुर में अन्ना गैंग का आतंक! NagpurNews #AnnaGang #Theft #Crime #CCTV #LatestNews...
अजमेर गया परिवार, पीछे से 17 लाख की चोरी! #NagpurNews #Theft #CCTV...