कामठी में डिक्की तोड़ नहीं, खोलकर ले उड़े 69,500 रुपये

Advertisement

नागपुर: कामठी में दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। हैदरी चौक स्थित एक मोबाइल दुकान के सामने खड़ी एक्टिवा की डिक्की से अज्ञात चोर 69,500 रुपये लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पुरानी कामठी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, भवानी मंदिर क्षेत्र निवासी 39 वर्षीय शेखर चुनीलाल बर्मन अपने रिश्तेदार के बैंक खाते से 69,500 रुपये निकालकर एक्टिवा की डिक्की में रखकर हैदरी चौक स्थित बॉम्बे मोबाइल दुकान पहुंचे थे। मोबाइल खरीदने के लिए वह कुछ देर दुकान के अंदर गए। लौटकर जब उन्होंने डिक्की खोली तो बैग में रखी पूरी रकम गायब थी।

Gold Rate June 30,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 40,500 /- Gold 22 KT ₹ 1,30,400 /- Silver/Kg ₹ 2,21,100/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने अपने रिश्तेदार को सूचना दी और पुरानी कामठी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति एक्टिवा की डिक्की से रुपये निकालते हुए दिखाई दिया। वारदात के बाद वह अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया।

Advertisement

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिनदहाड़े हुई इस चोरी की घटना ने बाजार क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Advertisement

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY कार-बाइक भिड़ंत में किशोर की मौत ट्रैप के दौरान रिश्वत नहीं ली, लेकिन मांग की पुष्टि के बाद... नागपुर में क्राइम ब्रांच की छापामार कार्रवाई, दारू पार्टी में चली चाकू की धार, दोस्त ने दोस्त के पेट... प्रतीकात्मक पेपर बिक्री स्टॉल से विरोध

×