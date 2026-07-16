कमाल चौक में आधी रात फायरिंग, मकोका आरोपियों के बीच गैंगवार की आशंका

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नागपुर: शहर के कमाल चौक स्थित शनिचरा मार्केट इलाके में गुरुवार देर रात कथित गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फायरिंग की इस घटना में शामिल दोनों पक्ष मकोका (MCOCA) के आरोपी बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक गैंगवार या आरोपियों की पहचान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है।

सूत्रों के अनुसार, गोली चलाने वाले का नाम जगदीश जबकि जिस पर फायरिंग हुई उसका नाम अजय बताया जा रहा है। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और पुराने विवादों की भी जांच की जा रही है।

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घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद

घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पांचपावली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से इस्तेमाल किया हुआ कारतूस का खोखा बरामद कर जब्त किया है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।

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CCTV और तकनीकी साक्ष्यों की जांच

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

गैंगवार की आशंका, लेकिन पुष्टि नहीं

घटना के बाद कमाल चौक, शनिचरा मार्केट और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में यह मामला आपसी रंजिश या गैंगवार से जुड़ा पाया जाता है, तो शहर में सक्रिय अपराधी गिरोहों के बीच टकराव का एक और बड़ा मामला सामने आ सकता है।

फिलहाल नागपुर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।

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