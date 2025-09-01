Kale Memorial Yash Open Nagpur District Badminton: Twin titles for Nishika, Hridaan and Himank

Nagpur: The trio of Nishika Hemant Gokhe, Hridaan Sandeep Singh and Himank Namdeo Hajare won twin titles in the YonexSunrise Amol Kale Memorial Yash Open Nagpur District Badminton Tournament that concluded at Subhedar Badminton Hall, RTMNU Sports Complex, Ravi Nagar, Nagpur, on Sunday.

Devesh Jena bagged the men’s singles title while Piyush Vinod Makhe also took home two top trophies.

In the women’s singles final, Nishika defeated Shreeja Shashank Wankhede in straight games 21-12, 23-21 with Shreeja giving a good fight in the second game. Nishika, partnering Gaurav Satyajit Rege, made it two in two winning the mixed doubles crown. The duo got the better of Nabeel Ahmed and Nikkita John Joseph 21-18, 23-21 in two close games.

Gold Rate 18 Aug 2025 Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /- Gold 22 KT ₹ 93,100 /- Silver/Kg ₹ 1,15,400/- Platinum ₹ 48,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

In a see-saw men’s singles summit clash, Jena managed to beat doubles partner Shashank Rajesh Kulal 21-16, 11-21, 21-19 in three games. Hridaan won boys singles U-15 as well as U-17 titles while Himank clinched singles and doubles titles in U-13 group.

Prizes were distributed by Vikas Thakre (MLA, West Nagpur, President, Nagpur City Congress Committee); Arun Lakhani (Treasurer, BAI; President, MBA), Minal Kale (CEO, JK Solutions Pvt Ltd); Kundatai Vijakar (President, NDBA); Mangesh Kashikar (Secretary, NDBA); Yashwant Kerhalkar (MD, Yash Audio-Visuals); Swapna Kerhalkar (Director, Yash AudioVisuals); Gurdeep Singh Arora (EC Member, NDBA) and Gaurav Narnavare ( Tournament Referee).

RESULTS (Finals):

BS U-15: Hridaan Sandeep Singh bt Devansh Sachin Thaokar 21-16, 21-16. BS U-17: Hridaan bt Rubal Jayesh Gedam 21-16, 21- 13. BS U-13: Himank Namdeo Hajare bt Swanand Shrikant Gotmare 21-14, 24-22. BD U-13: Himank and Shardul Rajkumar Belsare bt Mann Santosh Bokey and Viraj Jayendra Dhole 21-14, 21-13. MD: Dipanshu Shukla and Gaurav Satyajit Rege bt Devesh Jena and Shashank Rajesh Kulal 22-20, 17-21, 21-17. GS U-9: Neetya Rajiv Sahare (1) bt Sharvi Rajendra Gupta 21-10, 21-14. BS U-9 Niyukt Pramod Mogare (1) bt Advik Sushant Maskawar 21- 13, 21-8.

BS U-11: Satvik Ambar Dhavale bt Viraj Jayendra Dhole 21-11, 21-15. GS U-11: Ira Sourabh Rokade (1) bt Priyanshi Vijay Dhumal 21-10, 21-11. GS U-13: Anudhya Prakash Satpute bt Dhriti Abhishek Mehta (1) 27- 25, 21-17. GS U-15: Sharayu Ramdas Rewaskar bt Riddhi Pramod Tidke 21-19, 17-13 Ret.

BD U-15: Advik MangeshThawre and Devansh Sachin Thaokar bt Kapish Kausalnath Kolhe and Shamit Madhur Mohta 21-11, 21- 19. GS U-17: Shreeja Shashank Wankhede (1) bt Mugdha Narendra Sawarkar 21-10 21-17. BD U-17: Arnav Aalap Palshikar and Sairaj Suhas Nayse (2) bt Naitik Patel and Ojas Sachin Deshmukh wo.

MS 35: Ajay Dayal bt Rajendra Yadav 21-19, 21-14. MD 35: PiyushVinod Makhe and RajendraYadav bt Ameya Bansod and Ankit Rathi 12-21, 21-15, 21- 15. XD 35: Piyush and Manisha Ashish Bhawatkar bt Rajendra Yadav and Manjiri Nikhil Dhoke 21-13, 21-17.