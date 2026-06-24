Published On : Wed, Jun 24th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

जनता के पुलिस आयुक्त: डॉ. रविंद्र कुमार सिंघल का यादगार कार्यकाल

नागपुर टुडे विशेष
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नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में डॉ. रविंद्र कुमार सिंघल का कार्यकाल केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पुलिस और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता का एक नया मॉडल स्थापित किया। अब उनके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही नागपुर एक ऐसे पुलिस अधिकारी को विदाई दे रहा है, जिसकी पहचान सख्त कानून व्यवस्था के साथ-साथ संवेदनशील और जनहितैषी पुलिसिंग के लिए बनी।

1 फरवरी 2024 को नागपुर पुलिस आयुक्त का पदभार संभालने के बाद डॉ. सिंघल ने शहर में अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, नशा विरोधी अभियान, महिला सुरक्षा और यातायात सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की।

‘ऑपरेशन थंडर’ से नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई

डॉ. सिंघल के कार्यकाल की सबसे चर्चित उपलब्धियों में से एक रही ‘ऑपरेशन थंडर’। इस विशेष अभियान के तहत ड्रग्स तस्करों और नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की गई। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित न रहकर उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए, जिससे युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया जा सके।

‘ऑपरेशन शक्ति’ से मानव तस्करी पर प्रहार

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डॉ. सिंघल ने ‘ऑपरेशन शक्ति’ शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के मामलों में कई सफल छापेमारी और बचाव अभियान चलाए गए। पीड़ितों को राहत दिलाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हुई।

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संगठित अपराध और असामाजिक तत्वों पर सख्ती

उनके नेतृत्व में नागपुर पुलिस ने इतिहासशीटरों, अवैध जुआ अड्डों, संगठित अपराध गिरोहों और अन्य असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए। रात में अचानक कॉम्बिंग ऑपरेशन, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और अपराधियों की धरपकड़ ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

साइबर अपराधों से निपटने की नई रणनीति

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए डॉ. सिंघल ने साइबर क्राइम जांच तंत्र को और मजबूत किया। नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए और पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

बड़े वित्तीय घोटालों और साइबर फ्रॉड मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल रहा।

यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान

‘ऑपरेशन यू-टर्न’ के माध्यम से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों के पालन को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया। तकनीक आधारित निगरानी, ई-चालान व्यवस्था और विशेष यातायात अभियान के जरिए सड़क सुरक्षा को नई मजबूती मिली।

जनता और पुलिस के बीच बढ़ाया विश्वास

डॉ. सिंघल की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहज उपलब्धता और जनता से सीधा संवाद था। उन्होंने नियमित जनसुनवाई, नागरिक संगठनों से मुलाकात और संवेदनशील क्षेत्रों के दौरे के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास किया।

उनका मानना था कि प्रभावी पुलिसिंग तभी संभव है जब जनता और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता हो। इसी सोच ने उन्हें आम नागरिकों के बीच लोकप्रिय बनाया।

फिटनेस और अनुशासन के प्रेरक

एक फिटनेस प्रेमी अधिकारी के रूप में डॉ. सिंघल ने पुलिस बल में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फिट रहने, अनुशासित जीवनशैली अपनाने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

यादगार रहेगा उनका कार्यकाल

डॉ. रविंद्र कुमार सिंघल का कार्यकाल केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने आधुनिक तकनीक, सामुदायिक सहभागिता और मानवीय दृष्टिकोण को पुलिसिंग का अभिन्न हिस्सा बनाया। नशे के खिलाफ अभियान, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और जनसंपर्क के क्षेत्र में उनकी पहलें लंबे समय तक याद की जाएंगी।

नागपुर पुलिस के इतिहास में उनका नाम एक ऐसे पुलिस आयुक्त के रूप में दर्ज रहेगा, जिन्होंने कानून का कठोरता से पालन करवाते हुए जनता के दिलों में भी अपनी जगह बनाई।

एडीजी, एसीबी के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे डॉ. रविंद्र कुमार सिंघल को नागपुर की जनता और पुलिस परिवार की ओर से शुभकामनाएं।

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