गोंदिया: तबादले की ‘पॉलिटिकल ‘ कैंची , 2 महीने भी नहीं टिक पाए कलेक्टर डॉ.गोंदावले

गोंदिया। जिले में अभी ‘सिंघम’ स्टाइल में काम शुरू ही हुआ था कि सत्ता के गलियारों से तबादले का फरमान जारी हो गया। महज 2 महीने पहले (5 अप्रैल 2026) गोंदिया के जिलाधिकारी (DM) का पदभार संभालने वाले डॉ. मंगेश गोंदावले को अचानक हटा दिया गया है। उनकी जगह अब यवतमाल जिला परिषद के धाकड़ CEO और UPSC ऑल इंडिया 22वीं रैंक होल्डर मंदार पत्की गोंदिया के नए ‘बॉस’ होंगे।
यह हाई-वोल्टेज आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सह सचिव सुभाष उमराणीकर के हस्ताक्षर से आज, 23 जून को जारी किया गया। डॉ. गोंदावले को अब छत्रपति संभाजीनगर में सिडको (नवीन शहर) के मुख्य प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डॉक्टर साहब का ‘नो-कॉम्प्रोमाइज’ रवैया रास नहीं आया
राजनीतिक हलकों और अंदरूनी सूत्रों से छनकर आ रही खबरें बेहद विस्फोटक हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि डॉ. मंगेश गोंदावले की कड़क कार्यशैली और प्रशासनिक पारदर्शिता स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिले के रसूखदार राजनीतिक नेतृत्व की आंखों में खटक रही थी। ‘सिस्टम’ को अपने हिसाब से चलाने के आदी हो चुके कुछ दिग्गजों को डॉक्टर साहब का ‘नो-कॉम्प्रोमाइज’ रवैया रास नहीं आया। हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयासों के तीर सीधे निशाने पर बैठ रहे हैं।
गोंदिया की तस्वीर बदलने का खाका, रह गया अधूरा
पदभार संभालते ही कलेक्टर डॉ. गोंदावले ने गोंदिया की तस्वीर बदलने का खाका तैयार किया था। उन्होंने जिले की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने, विकास दर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने की कसम खाई थी, लेकिन इससे पहले कि इरादे हकीकत बनते, उनका विदाई पत्र थमा दिया गया।
‘पॉलिटिकल प्रेशर ‘ वाले माहौल में क्या विकास को मिलेगी रफ्तार ?
गोंदिया की कमान अब एक ऐसे युवा तुर्क के हाथ में है जिसने अपनी मेधा से महाराष्ट्र का नाम रोशन किया था।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) महाराष्ट्र कैडर, 2020 बैच में बड़ी उपलब्धि हासिल करते संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में पूरे देश में 22वीं रैंक हासिल कर उन्होंने तहलका मचाया था।
वर्तमान (मौजूदा रोल) में यवतमाल जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर अपनी प्रशासनिक धमक दिखा रहे हैं।
अब देखना यह होगा कि ऑल इंडिया 22वीं रैंक लाने वाले मंदार पत्की गोंदिया के इस ‘पॉलिटिकल प्रेशर’ वाले माहौल में विकास को क्या नई रफ्तार देते है।
रवि आर्य
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