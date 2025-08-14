स्वातंत्र्यदिन २०२५: महाराष्ट्रातील ३९ पोलिस अधिकाऱ्यांना एमएसएम सन्मान,नागपूरचे एसीपी नरेंद्र कृष्णराव हिवरे यांचा समावेश!

नागपूर/मुंबई: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिस (MSM) सन्मानासाठी महाराष्ट्र पोलिस दलातील तब्बल ३९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवड झाली आहे. पोलिस सेवेत केलेली उल्लेखनीय कामगिरी, निष्ठा आणि प्रामाणिकपणासाठी हा सन्मान दिला जातो. यामध्ये नागपूरचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त नरेंद्र कृष्णराव हिवरे यांचा विशेष समावेश असून, त्यांच्या कामगिरीमुळे शहराचा गौरव वाढला आहे.
या यादीत खालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे —
१. प्रमोदकुमार परशराम शेवाळे, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल
२. दत्तात्रय शंकर ढोले, सहाय्यक पोलिस आयुक्त
३. संजय सुभाष चंदखेडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी
४. शैलेन्द्र रघुनाथ धीवर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त
५. सौ. ज्योती अरविंद देसाई, सहाय्यक पोलिस आयुक्त
६. राजन अबाजी माने, सहाय्यक पोलिस आयुक्त
७. कैलास मनोहर पुंडकर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त
८. नरेंद्र कृष्णराव हिवरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त
९. दीपककुमार चुदामन वाघमारे, निरीक्षक
१०. रवींद्र अंबुजी वाणी, निरीक्षक
११. संदीप शांताराम शिंदे, उपनिरीक्षक
१२. संदीप यशवंत मोरे, उपनिरीक्षक
१३. काशिनाथ दत्ता राऊळ, सहाय्यक उपनिरीक्षक
१४. जोसेफ मॅरियन डिसिल्वा, उपनिरीक्षक
१५. सुनील भाऊराव चौधरी, उपनिरीक्षक
१६. सत्यवान आनंद मशालकर, निरीक्षक
१७. अशोक सोनू जगताप, सहाय्यक उपनिरीक्षक
१८. दीपक सुगनसिंग पर्डेशी, सहाय्यक उपनिरीक्षक
१९. बालासाहेब यशवंत भालचिम, उपविभागीय पोलिस अधिकारी
२०. अनंतराव मरुती पवार, उपनिरीक्षक
२१. सुरेश दिगंबर कराळे, सहाय्यक कमांडंट
२२. रमेश बाबन वेठेकर, सहाय्यक कमांडंट
२३. अनिल कृष्णराव ब्रह्मणकर, उपनिरीक्षक
२४. रमेश नाथुजी ताजणे, सहाय्यक उपनिरीक्षक
२५. ओहर्सिंग द्वारका पाटले, निरीक्षक
२६. सुभाष मधुकर हांडगे, उपनिरीक्षक
२७. विश्वास रोहिदास पाटील, निरीक्षक
२८. अविनाश रामभाऊ नावेरे, सहाय्यक उपनिरीक्षक
२९. अनंत विष्णुपंत व्यवहारे, सहाय्यक उपनिरीक्षक
३०. सतीश भगवान जाधव, निरीक्षक
३१. धोंडीबा माधवराव भुट्टे, सहाय्यक उपनिरीक्षक
३२. हरषकांत काशिनाथ पवार, सहाय्यक उपनिरीक्षक
३३. प्रमोद कर्बहारी पवार, सहाय्यक उपनिरीक्षक
३४. राजेंद्र गोपाळराव मोरे, सहाय्यक उपनिरीक्षक
३५. जितेंद्र जगन्नाथ कोंडे, सहाय्यक उपनिरीक्षक
३६. संजय दामोदर शिरसाट, सहाय्यक उपनिरीक्षक
३७. संजीवकुमार काशी मथुर, हेड कॉन्स्टेबल
३८. रमेश खुशालराव कुम्भाळकर, हेड कॉन्स्टेबल
३९. सौ. अंचल ईश्वरप्रसाद मुडगल, निरीक्षक
या सन्मानामुळे महाराष्ट्र पोलिस दलाची प्रतिष्ठा अधिक उंचावली असून, जनतेच्या सुरक्षेसाठी झटणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रमांना योग्य दाद मिळाली आहे.