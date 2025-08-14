Independence Day 2025: 39 Maharashtra Police Officers Honoured with MSM Award, Nagpur ACP Narendra Krishnarao Hiware Among Recipients

Nagpur/Mumbai : On the occasion of Independence Day 2025, the Central Government has announced the prestigious Medal for Meritorious Service (MSM) for 39 officers and personnel from the Maharashtra Police. The award recognises outstanding service, dedication, and integrity in the police force.
Notably, Nagpur’s Assistant Commissioner of Police (ACP) Narendra Krishnarao Hiware has been included in the list, bringing pride to the city for his remarkable contributions to policing and public safety.
The full list of awardees includes:
- Pramodkumar Parashram Shewale, Deputy Inspector General
- Dattatray Shankar Dhole, Assistant Commissioner of Police
- Sanjay Subhash Chandkhede, Sub-Divisional Police Officer
- Shailendra Raghunath Dhivar, Assistant Commissioner of Police
- Jyoti Arvind Desai, Assistant Commissioner of Police
- Rajan Abaji Mane, Assistant Commissioner of Police
- Kailas Manohar Pundkar, Assistant Commissioner of Police
- Narendra Krishnarao Hivare, Assistant Commissioner of Police
- Deepakkumar Chudaman Waghmare, Inspector
- Ravindra Ambuji Vani, Inspector
- Sandeep Shantaram Shinde, Sub-Inspector
- Sandeep Yashwant More, Sub-Inspector
- Kashinath Datta Raul, Assistant Sub-Inspector
- Joseph Marian D’silva, Sub-Inspector
- Sunil Bhauarav Chaudhary, Sub-Inspector
- Satyawan Anand Mashalkar, Inspector
- Ashok Sonu Jagtap, Assistant Sub-Inspector
- Deepak Sugansing Pardeshi, Assistant Sub-Inspector
- Balasaheb Yashwant Bhalchim, Sub-Divisional Police Officer
- Anantrao Maruti Pawar, Sub-Inspector
- Suresh Digambar Karale, Assistant Commandant
- Ramesh Baban Vethekar, Assistant Commandant
- Anil Krishnarao Brahmankar, Sub-Inspector
- Ramesh Nathuji Tajne, Assistant Sub-Inspector
- Ohersing Dwarka Patle, Inspector
- Subhash Madhukar Handge, Sub-Inspector
- Vishwas Rohidas Patil, Inspector
- Avinash Rambhau Navere, Assistant Sub-Inspector
- Anant Vishnupant Vyavahare, Assistant Sub-Inspector
- Satish Bhagwan Jadhav, Inspector
- Dhondiba Madhavrao Bhutte, Assistant Sub-Inspector
- Harshakant Kashinath Pawar, Assistant Sub-Inspector
- Pramod Karbhari Pawar, Assistant Sub-Inspector
- Rajendra Gopalrao More, Assistant Sub-Inspector
- Jitendra Jagannath Konde, Assistant Sub-Inspector
- Sanjay Damodar Shirsat, Assistant Sub-Inspector
- Sanjeevkumar Kashi Mathur, Head Constable
- Ramesh Khushalrao Kumbhalkar, Head Constable
- Anchal Ishwarprasad Mudgal, Inspector
The honour not only elevates the prestige of the Maharashtra Police but also serves as recognition for the tireless dedication of officers working to ensure public safety.