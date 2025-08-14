Published On : Thu, Aug 14th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

Independence Day 2025: 39 Maharashtra Police Officers Honoured with MSM Award, Nagpur ACP Narendra Krishnarao Hiware Among Recipients

Nagpur/Mumbai : On the occasion of Independence Day 2025, the Central Government has announced the prestigious Medal for Meritorious Service (MSM) for 39 officers and personnel from the Maharashtra Police. The award recognises outstanding service, dedication, and integrity in the police force.

Notably, Nagpur’s Assistant Commissioner of Police (ACP) Narendra Krishnarao Hiware has been included in the list, bringing pride to the city for his remarkable contributions to policing and public safety.

Gold Rate
14 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,200 /-
Gold 22 KT ₹ 93,200 /-
Silver/Kg ₹ 1,16,100/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

The full list of awardees includes:

  1. Pramodkumar Parashram Shewale, Deputy Inspector General
  2. Dattatray Shankar Dhole, Assistant Commissioner of Police
  3. Sanjay Subhash Chandkhede, Sub-Divisional Police Officer
  4. Shailendra Raghunath Dhivar, Assistant Commissioner of Police
  5. Jyoti Arvind Desai, Assistant Commissioner of Police
  6. Rajan Abaji Mane, Assistant Commissioner of Police
  7. Kailas Manohar Pundkar, Assistant Commissioner of Police
  8. Narendra Krishnarao Hivare, Assistant Commissioner of Police
  9. Deepakkumar Chudaman Waghmare, Inspector
  10. Ravindra Ambuji Vani, Inspector
  11. Sandeep Shantaram Shinde, Sub-Inspector
  12. Sandeep Yashwant More, Sub-Inspector
  13. Kashinath Datta Raul, Assistant Sub-Inspector
  14. Joseph Marian D’silva, Sub-Inspector
  15. Sunil Bhauarav Chaudhary, Sub-Inspector
  16. Satyawan Anand Mashalkar, Inspector
  17. Ashok Sonu Jagtap, Assistant Sub-Inspector
  18. Deepak Sugansing Pardeshi, Assistant Sub-Inspector
  19. Balasaheb Yashwant Bhalchim, Sub-Divisional Police Officer
  20. Anantrao Maruti Pawar, Sub-Inspector
  21. Suresh Digambar Karale, Assistant Commandant
  22. Ramesh Baban Vethekar, Assistant Commandant
  23. Anil Krishnarao Brahmankar, Sub-Inspector
  24. Ramesh Nathuji Tajne, Assistant Sub-Inspector
  25. Ohersing Dwarka Patle, Inspector
  26. Subhash Madhukar Handge, Sub-Inspector
  27. Vishwas Rohidas Patil, Inspector
  28. Avinash Rambhau Navere, Assistant Sub-Inspector
  29. Anant Vishnupant Vyavahare, Assistant Sub-Inspector
  30. Satish Bhagwan Jadhav, Inspector
  31. Dhondiba Madhavrao Bhutte, Assistant Sub-Inspector
  32. Harshakant Kashinath Pawar, Assistant Sub-Inspector
  33. Pramod Karbhari Pawar, Assistant Sub-Inspector
  34. Rajendra Gopalrao More, Assistant Sub-Inspector
  35. Jitendra Jagannath Konde, Assistant Sub-Inspector
  36. Sanjay Damodar Shirsat, Assistant Sub-Inspector
  37. Sanjeevkumar Kashi Mathur, Head Constable
  38. Ramesh Khushalrao Kumbhalkar, Head Constable
  39. Anchal Ishwarprasad Mudgal, Inspector

The honour not only elevates the prestige of the Maharashtra Police but also serves as recognition for the tireless dedication of officers working to ensure public safety.

Advertisement
Advertisement